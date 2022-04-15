Yüzde 91: Ekonomi en büyük dert

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan 102. Dönem verileriyle bu hafta; ülkenin en önemli probleminin ne olduğuna yönelik konularda bireylerin ifade, tutum ve davranışlar​​ı incelendi.

Toplumun %91’i ekonominin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğu görüşünde. Salgının etkisinin azalması ile birlikte salgın artık önemli bir problem olarak görülmüyor. Salgın ve ekonomik problemler toplumun ruh halini de etkiliyor. Özellikle ekonomik problemlerin artması ile bireyler daha yorgun ve bıkkın hissediyor. Yorgunluk hissi ilk defa %60 seviyesinde. Bireylerin %58’i son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını söylüyor. Hane gelirinin arttığını söyleyenler toplumun sadece %10. Haber Merkezi

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