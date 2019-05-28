‘Yüzyılın Anlaşması ölü proje’

Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi’nden sonra ülkedeki Hristiyanların ikinci güçlü partisi olan Lübnanlı Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzyılın Anlaşması’yla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizen Caca, bahsi geçen anlaşma açıklanmadığı sürece hakkında bir hüküm verilemeyeceğini ancak sızdırılanlarla aynı çıkması halinde bunun hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağını kaydetti. ABD’nin Filistin’e dayattığı Yüzyılın Anlaşması”na ilişkin Caca, “Hiç kimse Yüzyılın Anlaşması’nı anlamış değil, açıklanması yaklaştığında yeniden ertelenmesi bunun en büyük delilidir. Ancak bugüne kadar söz konusu anlaşmaya dair sızdırılanlar, bunun doğmadan öldüğüdür.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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