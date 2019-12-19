Zafer Havaalanı için şirkete 39 milyon Euro

Yolcu garantisi verilen Zafer Havaalanı için, inşa eden şirkete 7 yılda 39 milyon Euro ödeme yapıldı. 29 yıllık işletme süresinin tamamlanacağı tarihe kadar ise 205 milyon Euro ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

Ulusalararası Şeffaflık Derneği, Zafer Havaalanı için kurulduğu günden bu yana yolcu garantisi ödemesi yapılıyor. tarafsızhaberajansı sitesinin haberine göre, Zafer Havalimanı Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya illerinin hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu. İhaleyi kazanan şirkete 29 yıl 11 ay süreyle işletme hakkı verildi. İç hatlar için 2, dış hatlar için 10 Euro yolcu garantisi belirlendi. Şirkete 2012 yılı için 850 bin, 2022 yılı için 1 milyon 317 bin 773 kişilik yolcu garantisi verildi. 29 YILLIK GARANTİ Ancak tahmin edilen yolcu sayısında yüzde 95’lik bir yanılma gerçekleşti. 2012-2016 yıllarında şirkete devletin kasasından 20 milyon 900 bin Euro para ödendi. 2019 yılı itibariyle 7 yıl için yapılan toplam ödeme miktarı 39 milyon 158 bin Euro. Yani 3 yıl sonra devlet yap-işlet-devret modeliyle yapılan havaalanının 50 milyon Euro’luk maliyeti kadar ödeme yapmış olacak. 29 yıllık işletme süresinin tamamlanacağı tarihe kadar şirkete 205 milyon Euro ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

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