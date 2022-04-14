Zafer Havalimanı zarar şampiyonu

Yolcu sayısına ve ihtiyaca bakılmadan Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Kütahya’daki Zafer Havalimanı 2022’nin ilk 3 ayında da zarar şampiyonu oldu.

Karar’ın haberine göre, uçmayan yolcular için devletin kasasından her yıl milyonlarca euro ödenen ‘ıssız havalimanında’ hesap yine çakıldı. 2022’nin ilk 3 ayında şirkete verilen garanti yolcu sayısı 329 bin 433 olurken, gerçekleşen yolcu sayısı 3 bin 847’de kaldı. Sayıştay belgelerine göre, havalimanından 2022 yılının Ocak ayında giden iç hat yolcu sayısı bin 304 oldu, dış hatlarda ise ticari sefer gerçekleşmedi. Bu rakam şubat ayında iç hatlarda bin 284’e düştü, dış hatlarda yolcu sayısı yine sıfır olarak kaldı. Martta ise giden iç hat yolcu sayısı bin 85 olarak kayıtlara geçti. Dış hat yolcu sayısı ise 174 oldu. Haber Merkezi

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