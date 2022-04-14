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15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Zafer Havalimanı zarar şampiyonu

14 Nisan 2022, Perşembe 21:20
Yolcu sayısına ve ihtiyaca bakılmadan Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Kütahya’daki Zafer Havalimanı 2022’nin ilk 3 ayında da zarar şampiyonu oldu.

Karar’ın haberine göre, uçmayan yolcular için devletin kasasından her yıl milyonlarca euro ödenen ‘ıssız havalimanında’ hesap yine çakıldı. 2022’nin ilk 3 ayında şirkete verilen garanti yolcu sayısı 329 bin 433 olurken, gerçekleşen yolcu sayısı 3 bin 847’de kaldı. Sayıştay belgelerine göre, havalimanından 2022 yılının Ocak ayında giden iç hat yolcu sayısı bin 304 oldu, dış hatlarda ise ticari sefer gerçekleşmedi. Bu rakam şubat ayında iç hatlarda bin 284’e düştü, dış hatlarda yolcu sayısı yine sıfır olarak kaldı. Martta ise giden iç hat yolcu sayısı bin 85 olarak kayıtlara geçti. Dış hat yolcu sayısı ise 174 oldu.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    14.4.2022 22:52:38

    ZAFERMİİ-HEZİMET Mİİ(2) Tatriben 5-6 Ay müddetle şehrimizden otobüslerle potansiyel müşteri adaylarını götürüyor,yol ve yemek masraflarını şirket karşılıyordu.Ticaret erbabı olarak yüzlerce otobüslerin geldiği ve getirdiği insanalrın yeme masraflarını kaba taslak düşününce bir yanlışlık olduğunu düşünmeye başladım.Bu hususu özel görüşmemizde firma sahibine de anlattım. Beni rahatsız eden nedenlerden dolayı son verdim amma birlikte bu işi yaptığımz arkadaşalr devam ederken,başka tanıdıklarımda yeni başlamışlar ve şahsımdan da destek istiyorlardı.Kaplıca ile tedavi hussunda Veysel Kıdan kardeşimizden de bilgiler almış,araştırmalar yapınca ilaç yerine bu kaplıca tedavisinin ülke ekonomisine ciddi kazanç sağlaaycağı kanati hasıl olmuştu. Bu bilgileri paylaştım ama işin yapılışında zihnimdeki soru işaretlerine dikkatlerini çekmiştim.

  • Hüseyin İlhan

    14.4.2022 22:45:57

    ZAFER Mİİ-HEZİMET Mİİİ (1) Yaklaşık 12-13 Yıl önce bazı arkadaş ve dostlarla beraber termal devre mülk pazarlaması için AFYONKARAHİSAR ilimizin İhsaniye ilçesi,Gazlıbağ nahiyesine gittik.Gördüklerim beni hayli şaşırttı ve heyecanlandırdıda. Bu beldemizde KIZILAY Maden sularu çıkarılıp,yurt içi ve yurtdışına pazarlanıyor.Belde ve Afyon ili termal tesis lerle ekonomisi cananacak,bacasız sanyi ile binlerce insana istihdam sağlayacak,ülkeye döviz kazandıracak,hastaların dertlerine şafii hakiki olan rabbimizin bahşettiği bu kaplıca tedavileri ile sıhhat bulacaklar diye seminerde firma yetkilileri bilgi veriyorlardı. Hakikaten heyecanalndım.KOCATEPE Ü2den de bir termal tedavi hocası Dç.Dr.Bülent ELİTOK hocanın bilgileri içimizi kıpır kıpır etmişti.

Risale-i Nur Külliyatı

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