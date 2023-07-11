Zam beklentisi enflasyonu tetikliyor

Peş peşe güncelleme gelen etiketler karşısında vatandaşları, her yeni güne zam korkusu sardı.

Sektör temsilcileri ‘Zam gelirse daha pahalıya alırım’ korkusunun, talep enflasyonunu canlı tuttuğunu açıklarken “Tüketici uygun bulunca stok yapıyor. Beklenti, maliyet ve talep enflasyonu kırılmalı” dedi. Dünya’nın haberine göre, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, enflasyonist ortamda fiyatların yükselmesinden endişe eden tüketicinin alıma yönelmesini ‘enflasyonist dönem alışkanlığı’ olarak değerlendirdi. Öncel, “İnsanlar yarın alacağı artık kesinleşmiş bir ürünü, bugünden ucuz olduğunu düşünerek alıyor. Hatta fazla adette alır” dedi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, enflasyonist ortamda fiyatların genel düzeyinin sürekli yükselmesinden dolayı hane halkının, alması gereken ürün ve hizmetleri öne çekerek bir talep oluşturduğuna işaret etti. Haber Merkezi

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