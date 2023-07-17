AKARYAKIT FİYATLARI ERDOĞAN’IN İMZASIYLA BİR SEFERDE 7 TL DAHA ZAMLANDI.

Benzin 34, Motorin 32 tl

Akaryakıt ürünlerinin litresine 5 TL ÖTV zammı getiren kararname, Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV ile birlikte rakam 7 TL'ye ulaştı. Zamla, litre fiyatı benzinde 28 TL’den 34 TL’ye, motorinde 26 TL’den 32 TL’ye yükseldi.

Bu gidişin sonu nereye?

Her zaman olduğu gibi iğneden ipliğe ve gıda ürünlerine, herşeyde yeni zamları tetikleyecek olan fiyat artışına vatandaşların yoğun tepkisi devam ediyor. Kontak kapama çağrıları yapılırken, vatandaşlar “Bu gidişatın sonu nereye varacak?” diye feryat ediyor.

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Zam değil soygun

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG’de 4 lira artış olarak belirlendi. Bu durum kamuoyunda ‘soygun’ olarak değerlendirildi.

Akaryakıt ürünlerinin litresine 5 TL ÖTV zammı, Resmi Gazete’de yayımlandı. KDV ile birlikte rakamın 7 TL’yi bulması bekleniyor. Benzinin litre fiyatı 28 TL’den 34 TL’ye, motorinin litre fiyatı 26 TL’den 32 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG’de 4 lira artış olarak belirlendi.Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış öngörülüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bazı ürünlerde litre başına 5 lira artış öngörüldü. Dürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapıldı. Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanının yetkisinde

“Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır. Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50’leri aşan oranlarda düşmüştür. Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır.”

Haber Merkezi

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Yazıklar olsun!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aakaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammına tepki gösterdi. ÖTV zammına ilişkin sosyal medyada tepkiler yükselirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da iktidarı eleştirdi. Davutoğlu, “Bu asil milletin kahramanlık destanı yazdığı günün gecesinde salalar okunurken iktidarın milletimize reva gördüğü bu zam kabul edilemez, yazıklar olsun!” dedi.

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“BİR GECEDE YÜZDE 20 ZAM GELİR Mİ”

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) önceki gece yapılan zamma tepki gösterdi.

Bir vatandaş, “Akşamdan beri uyuyamıyorum. Bir gecede yüzde 20 zam gelir mi, yüzde 30 zam gelir mi? Sosyal medyaya yazdım; herhalde ülke iflas ediyor. Hastaya bakmaya gideceğim, dolmuşla gideceğim artık” dedi. Başka bir vatandaş ise “Böyle ne olacak? Milletin anası ağlayacak, başka bir şey yok. Bu kadar giden para nereden gitti? Vatandaşı ezmek, üzmek; başka bir şey değil yani” dedi.

Kadirli’de yaşayan vatandaşlar akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki gösterdi. Akaryakıt almaya gelen bir vatandaş, “Ekonomik şartlar, ülkenin durumu belli zaten ama umarım bir çözüm bulunur. Bu şekilde devam ederse insanlar daha çok zora girer. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor bu duruma” dedi. Başka bir vatandaş, “Böyle ne olacak? Milletin anası ağlayacak, başka bir şey yok. Bu kadar giden para nereden gitti? Vatandaşı ezmek, üzmek; başka bir şey değil yani. Vatandaş ağlar. Allah fakir fukaraya yardım etsin” diye konuştu.

Osmaniye - anka