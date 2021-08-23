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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Zam sağanağı

23 Ağustos 2021, Pazartesi 19:00
BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MEHMET BALIK, YAZ AYLARI OLMASINA RAĞMEN MUTFAKTAKİ ZAM SAĞANAĞININ DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, “TEMEL GIDA FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ İSE YÜZDE 40’A YAKLAŞTI” DEDİ.

Balık “Temel gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendi, Ağustos ayında da devam etti. Ağustosta sağanak yağmur gibi zam gelen gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artış yaşandı. Temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış  ise yüzde 40’a yaklaştı” dedi. Birleşik Kamu-İş Konfederas-yonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Ağustos 2021 ayı sonuçları açıklandı. 

AYLIK FİYAT ARTIŞI

Temel gıda fiyatlarında bu yıl Ocak ayında yüzde 3,6, Şubatta da yüzde 2,8, Martta yüzde 2,5, Nisanda da yüzde 2,3, Mayısta yüzde 1,8 ve Haziranda yüzde 1,1 ve Temmuzda yüzde 4,2 oranında artış yaşanmıştı. Gıda fiyatlarında Ağustosta yüzde 3,5 oranıyla devam eden bu artış trendi; nüfusun büyük bir bölümünün enflasyon karşısında korumasız olduğu Türkiye’de açlık ve yoksulluk riskini önemli ölçüde arttırıyor. Maaş, ücret ve aylık alanların da gıda karşısındaki satın alma gücü aydan aya azalıyor.

İLK SEKİZ AYLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 24 oranında artış yaşandı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 11,1, et ve balık fiyatlarında yüzde 26,9, süt-süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 23,9 oranında artış göz- lendi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 25,9 oranında artış oldu. Bu dönemde meyve fiyatlarında yüzde 75,6, sebze fiyatlarında yüzde 14,1 oranında düşüş artış kaydedildi. Bakliyat fiyatlarında yüzde 9 oranında diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 8,6 oranında artış oldu.

YILLIK ORTALAMA 

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 31,9 oranında artış yaşandı. Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 20,4, et ve balık fiyatları yüzde 17,7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 30, yağ fiyatları yüzde 42,7, meyve fiyatları yüzde 44,8, sebze fiyatları yüzde 69,2, bakliyat fiyatları yüzde 26, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 10,9 oranında artış kaydetti.

Ankara - Fatih Karagöz

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