Zam sağanağı

Akaryakıtta ÖTV artışını takip eden zam yağmuru aynı hızla toplu taşıma ücretlerine yansıdı.

Ankara, Eskişehir, Batman, Antalya, İstanbul, İzmir gibi iller başta olmak neredeyse tüm Türkiye’de taksi, minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretlerine zam geldi. Ankara’da 9,5 lira olan tam bilet 15 liraya, 10 lira olan minibüs ücreti 17 liraya, 30 lira olan taksi indi bindi ücreti 50 liraya çıkartıldı. İstanbul’da ulaşıma yüzde 60 civarında zam gelmesi beklenirken, taksi indi bindi ücreti çoktan 75 lira oldu bile. Benzer zamlar Antalya ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de görüldü.

Ekmek de nasibini aldı

Artı Gerçek’in haberine göre, zam furyasına sofraların olmazsa olmazı, ekmek de eklendi. Ankara’da ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya çıkarken, Edirne, Yozgat, Kocaeli, Trabzon gibi şehirlerde zam oranı yüzde 50’yi buldu. Medyaya yansıyan haberlere göre İstanbul’da da ekmek fiyatının 8 liraya çıkması bekleniyor. Bazı ilçelerde fırınlar zamlı tarifeden ekmek satmaya başladı bile. Öte yandan Ekmek Üreticileri ve Fırıncılar Odası ülke genelinde ekmeğin 12 lira olmasını talep ediyor.

Haber Merkezi