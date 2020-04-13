Zam şampiyonu ‘maske’ oldu

Türkiye’de koronavirüse karşı alınan tedbirler tüketici davranışlarını da etkiledi.

Özellikle temassız alış verişe yönelim arttı. Mart ayında internetten dezenfektan siparişleri 54 kat artarken zam şampiyonu ise ‘maske’ oldu. Alış verişlerin çoğunluğu e-ticaret üzerinden yapılırken artık anlık olarak internetten satılan ürünleri Türkiye haritasından takip etmek de mümkün. Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fizikî temas gerektiren bütün faaliyetler azalırken tüketiciler, temassız ticaret olarak adlandırılan e-ticaret sitelerine yöneldi. Türkiye’nin e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, Mart ayıyla birlikte online ticaret alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koymak adına 8.000’den fazla e-ticaret sitesinin siparişlerini inceleyerek Ocak ayıyla kıyasladı. Virüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşların yoğun ilgisiyle dezenfektan satışları % 5.413 artış gösterdi. Yoğun talep, fiyatları da etkiledi; Mart ayında maske fiyatları ortalama % 520, ateş ölçer fiyatları ise % 139 arttı. İstanbul - Muhammed Okur

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