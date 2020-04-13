"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Zam şampiyonu ‘maske’ oldu

13 Nisan 2020, Pazartesi 17:00
Türkiye’de koronavirüse karşı alınan tedbirler tüketici davranışlarını da etkiledi.

Özellikle temassız alış verişe yönelim arttı. Mart ayında internetten dezenfektan siparişleri 54 kat artarken zam şampiyonu ise ‘maske’ oldu. Alış verişlerin çoğunluğu e-ticaret üzerinden yapılırken artık anlık olarak internetten satılan ürünleri Türkiye haritasından takip etmek de mümkün. Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fizikî temas gerektiren bütün faaliyetler azalırken tüketiciler, temassız ticaret olarak adlandırılan e-ticaret sitelerine yöneldi. Türkiye’nin e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, Mart ayıyla birlikte online ticaret alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koymak adına 8.000’den fazla e-ticaret sitesinin siparişlerini inceleyerek Ocak ayıyla kıyasladı. Virüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşların yoğun ilgisiyle dezenfektan satışları % 5.413 artış gösterdi. Yoğun talep, fiyatları da etkiledi; Mart ayında maske fiyatları ortalama % 520, ateş ölçer fiyatları ise % 139 arttı.

İstanbul - Muhammed Okur

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her bilgiyi tüketmeyin

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Fransa'nın uçak gemisinde vaka sayısı 668'e yükseldi

    Bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Dünyada yarım milyonu aşkın kişi iyileşti

    İtalya'da ölü sayısı 21 bin 645'e yükseldi

    Filistinli mahkumlar maske yerine çoraplarıyla korunmaya zorlanıyor!

    Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki gelişmeleri paylaştı

    Şehir Üniversitesi'ne ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

    Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

    DSÖ: Trump'ın kararını esefle karşılıyoruz

    Hollanda'da 54 Türk vatandaşı vefat etti

    İngiltere'de son 24 saatte 761 ölüm

    Nevzat Dinçer Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu

    'Yeter artık dayanacak gücüm kalmadı'

    Salgına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi kabul edildi

    İstanbul'da 'nöbetçi eczane' sayısı 3 katına çıkıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis de kaybetti, mücadeleye devam
    Faruk ÇAKIR

    İşte güzel bir haber
    Risale-i Nur'dan

    Hastalıklar ekseriyetle neden kaynaklanır?
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf Aleyhisselâm nefsine itimat etmiş midir?
    Mustafa Gönüllü

    Musîbetle yükselecek adalet hakikati
    Cenk ÇALIK

    İbret almamızı ihtar eden bir memur: Koronavirüs
    Ahmet BATTAL

    Beş liraya ekmek
    Genel

    En az bir yıl sürer
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsün kader ciheti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.