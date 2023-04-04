Zam şampiyonu soğan

Türkiye yaklaşık 2,5 milyon ton soğan üretiyor. Tüketim de hemen hemen aynı seviyede.

Türkiye’de soğan sorunu 2018’den beri her yıl artıyor. Üretim azalınca fiyatlar artıyor. 2022’de fiyatı yüzde 314 artan soğana, bu yılın ilk 3 ayında yüzde 101 zam geldi. Fiyatlar 30 TL’yi buldu. Cumhuriyet’in haberine göre Amasya Suluova Soğan Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Faruk Karaca, “Fiyatlar artsa da soğan üreticisi 5 yıldır zarar ediyor. Bu yıl hava şartları ve hastalık vurunca depolanacak soğan kalmadı” ifadelerini kullandı. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Mesele sadece soğanın fiyatı değil plansız üretimdir. Bu sürdükçe, bugün soğanı yarın biberi, domatesi konuşuruz. Tarımsal üretimi genişletmedikçe her ay yeni bir ürünü zam şampiyonu ilan eder onu konuşuruz” dedi. Haber Merkezi

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