Zam üstüne zam...Kış çok zor geçecek

SONBAHARA GİRERKEN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARINA YİNE YÜKLÜ ZAMLAR YAPILDI.

YÜZDE 20-50 ZAM

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA YÜKLÜ MİKTARDA ZAM GELDİ. SANAYİDE KULLANILAN ELEKTRİK YÜZDE 50 ORANINDA ZAMLANIRKEN, DOĞAL GAZA DA AYNI ORANDA ZAM GELDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Eylül’den geçerli olmak üzere mesken ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin fiyatında yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abonelerin kullandığı elektriğin fiyatında yüzde 30, sanayide kullanılan elektriğin fiyatında ise yüzde 50 oranında artış yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ, 1 Eylül’den geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 20,4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 47,6, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 50,8 ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 49,5 oranında artış yapıldığını açıkladı.

REZERV MÜJDESİ SONRASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Kara kış öncesi enerjiye yapılan zamlar üretim maliyetlerini yükselteceği için vatandaşlara faturaların yanı sıra hayat pahalılığı olarak da yansıyacak.” ifadesini kullandı.

Konutlarda asgari bir tüketim olarak kabul edilen aylık 240 kilovatsaatin geçen yıl faturaya yansımasının 210 lira olduğunu, bunun, son yapılan zamla bugün faturaya yansımasının 417 liraya çıktığını kaydeden CHP’li Akın, şöyle devam etti:

“Ticarethane ve sanayide artış ise faturaların adeta dörde katlanmasına neden olurken, tarımsal sulamaya yapılan yüzde 20 oranındaki zam ise kış aylarında gıda enflasyonunun daha da artmasına neden olacak. Elektrikte yapılan zammın yanı sıra özellikle kış aylarında vatandaşların ısınma amacıyla tükettiği doğal gaz da zamlandı. 1 Eylül’de yapılan zamla Karadeniz’de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konutlarda 11, sanayide ise 15 kez zam yapılmış oldu. Konut abonelerinde yıl içerisinde yapılan yüzde 20,4 oranındaki dördüncü zamla birlikte 2022’de yapılan zam oranı yüzde 164,1’e çıktı.”

Ankara - Anka