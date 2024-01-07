Zam zulmüne son verilsin

TÖK GENEL BAŞKANI FUAT ENGİN, “TÜKETİCİLER OLARAK ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ NOKTADAYIZ. ZAMLARIN ZULMÜNE ZAMAN GEÇİRMEDEN SON VERİLMELİDİR” DEDİ. TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU: TÜKETEMİYOR, TÜKENMEYE DEVAM EDİYORUZ.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin, özellikle son iki yılda yaşanan fiyat artışlarının artık kontrol edilemez bir hale geldiğini başta akaryakıt ürünleri olmak üzere, yapılan tüm fahiş orandaki zamların, tüm üretim ve tüketim süreçlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Engin, üretim girdilerindeki artışların yanında, fırsatçılar tarafından yapılan fahiş zamların tüketiciyi artık tükettiğini vurguladı. Fiyat artışlarının artık kontrolden çıktığını belirten Engin, “Yaşamın her alanına yansıyan zamların iğneden ipliğe tüm tüketim maddelerine kontrolsüz bir biçime dönüşmesi tüketicinin yaşamını alt üst etmeye neden olmuştur. Yaşanmakta olan tüm bu olumsuzlukların konut kira ve satış fiyatlarına yansıtılmasıyla da önemli bir barınma sorunu yaratmış olup bu durum tüketicileri oldukça zorlamaktadır” dedi.

Kira-beslenme-fatura sarmalı

Engin, şunları söyledi: “Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan yüzde 58,46 oranındaki artışlar tüketicinin yaşamına (Pasaport, Sürücü belgesi, Kimlik kartı ücretlerine, harçlara, cezalara, vergilere vb.) yansıtılırken ülke nüfusunun büyük bir bölümünün almakta olduğu 17 bin 2 TL asgari ücret ile memur ve emeklilerinin maaşlarına yapılacak yüzde 49,25 artış yanında, açıklanan enflasyon oranı olan yüzde 37,56 emekli maaşı artışlarının gerek fiyat artışları karşısında, gerekse yeniden değerleme oranları karşısında tüketicinin durumunu gözler önüne sermektedir. Artık tüketiciler zamanın büyük bölümünü artık halk ekmek büfeleri ile et süt kurumu mağazaları önünde kuyruklarda geçirmektedir. Tüketiciler kira+beslenme+fatura sarmalı içinde kaybolmuşlardır. Sosyal yaşamın olmazsa olmazlarından kültür, sanat, gezi, vd. sosyal faaliyetleri artık gerçekleştirmek mümkün değildir.”

Sözün bittiği yerdeyiz

Gazete Duvar’ın haberine göre Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (TÖK-AR) yaptığı çalışma sonuçlarını paylaşan Engin, “Önceki yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da, 5 zincir markette, 23 çeşit temel tüketim maddesi fiyatlarını aylık olarak kayıt altına aldığımız fiyatların ölçüsüz bir biçimde artarak devam ettiğini, bu durum karşısında tüketicinin artık temel gıda maddelerine ulaşamadığını 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan fiyat artışlarının ise dur durak bilmeden artan hızla devam ettiğini göstergesi olduğunu görüyoruz” dedi. “Tüketiciler olarak artık sözün bittiği noktadayız. Zamların zulmüne zaman geçirmeden son verilmelidir” diyen Engin, “TÖK olarak, temel ihtiyaçlar konusunda tüketicinin ekmeğine aşına soğuk su katanları ve buna göz yumanları bir kez daha uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.