Zamda 40 yılın rekoru

Televizyon, pasaport bedeli, trafik cezaları gibi tüm kalemlerde yapılan yüzde 123’lük fahiş zam son kırk yılın en yüksek Yeniden Değerleme Oranı oldu.

TV, pasaport bedeli, trafik cezaları gibi vatandaşa yakından ilgilendiren tüm kalemlerde artış yüzde 123 oranında yapıldı. Vergi, harç ve cezalara Yeniden Değerleme Oranı (YDO) hesaplamasıyla zam yapılıyor. Ülkede en yüksek enflasyonun ölçüldüğü yıl 1994 yılında bile YDO yüzde 107,6 seviyesindeydi. 2023 yılına gelindiğinde ise Son 40 yılın en yüksek YDO’su yüzde 123 olarak açıklandı. Geçen temmuz ayında da yılın ikinci altı ayında geçerli olmak üzere de bu kez yüzde 50 zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 10 yıllık olan pasaport harç ücreti 3 bin 295 TL’yken 4 bin 943 TL’ye çıktı. 2022’de ise bu bedel 1478 TL’ydi. Bir yılda pasaport harcına gelen zam yüzde 235 oldu.

En az 30 bin TL olacak

YDO ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranına göre hesaplanıyor. Ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 0 bile olsa 2024 yılı için en düşük vergi artışı yüzde 50 oranında gerçekleşecek. Bu durumda defter bedeli dahil pasaport ücreti 9 bin TL’ye dayanacak, hatta geçecek. 2023 yılında yurtdışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti yüzde 123 artışla 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi. YDO ile hesaplanan bu bedel önümüzdeki yıl en az 30 bin TL olacak. Gürcistan’da bugün iPhone 14 Pro Max 256GB modelinin güncel TL fiyatı 71 bin 200 TL civarında. Yeni yılda eklenecek 30 bin TL ile 101 bin TL’nin üzerine mal olacak.

Bir araç için 300 bin TL ödenecek

halktv.com.tr’den Bora Erdin’in haberine göre, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 TL ödemesi gereken araç sahibi toplamda iki taksit daha ödeyecek. 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 TL ödemiş olacak. YDO ile bu araç için 2024’te ödenecek MTV ise en az 11 bin 70 TL olacak. Piyasa değeri 1 milyon 357 bin 700 TL değerinde olan 1-3 yaş arası ve 4001 cc motora sahibi bir otomobil (lüks jip veya lüks makam aracı benzeri) bu yıl ek MTV ile 168 bin 588 TL ödeyecek. Ek MTV olmaksızın ödenen ise 84 bin 294 TL. YDO ile en az yüzde 50 zamlanacak olan bu bedel 126 bin 400 TL’yi bulacak. Sadece bir araç için iki yılda ödenen MTV toplamda 300 bin TL’ye gelecek.