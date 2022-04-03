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3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Zamlar bezdirdi

03 Nisan 2022, Pazar 20:57
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu, “Halkın ekonomik sıkıntılar altında inim inim inlediği bir zamanda yapılan zamlar insanlarımızı canından bezdirmiştir” dedi.

HABER: SEDAT SERDAR
sedatserdar@yeniasya.com.tr 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu, zamlarla ilgili bir açıklama yaptı. Uğurlu açıklamasında, “Son günlerde enerji fiyatlarının artması ile ülkemiz enerjide ciddi bir kriz ile karşı karşıyadır. Sürekli ve fahiş bir şekilde artarak gündeme gelen akaryakıt, elektrik ve doğal gaz zamları ve bunun iğneden ipliğe piyasaya yansıması halkımızı canından bezdirmiştir. Özellikle son yirmi yıldaki AKP hükümetleri döneminde ortaya çıkan özelleştirme ve piyasalaştırma çabaları, pahalı imzalanmış doğalgaz anlaşmaları, fosil yakıtlardaki dışa bağımlılık, verimlik esasına dayanmayan enerji politikaları, yenilenebilir kaynakların yeterince değerlendirilememesi ve hepsinden önemlisi yıllardan bu yana bağımsız bir enerji politikasının oluşturulamaması sonucu neredeyse gün aşırı akaryakıta, doğalgaza ve elektriğe zam gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Ciddi bir enerji krizi mevcut

“Geldiğimiz noktada ülkemiz ciddi olarak bir enerji krizi ile karşı karşıyadır” diyen Uğurlu, şunları söyledi: “Mevcut yaklaşım ve politikalarla bu sorunların çözülmesi mümkün değildir. Ülkemizin enerji krizinin köklü çözümü; toplumun çıkarlarını gözeten kamusal planlama ve kamu hizmetini esas alan enerjinin azami ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı etkin ve verimli temini, iletimi ve dağıtımından geçmektedir. Ülkemizin enerji ihtiyacı, ulusal, toplumsal ve kamusal çıkarlar temelinde bir planlama sistematiğini ve uzun vadeli öngörülerle, düşük maliyetle üretim ve dağıtım yoluyla geniş kesimlerin sürekli ve en ucuz şekilde yararlanmasına olanak verecek bir enerji politikasını gerektirir. Bunun yolu ulusal ve kamucu bir bağımsız enerji politikasının oluşturulmasından geçer.”

Her şeyin zincirleme fiyatı artacak

Önce doğalgaza ve arkasından da elektrik tarifelerine ciddi oranda bir zam yapıldığını belirten Uğurlu, “Zamları gölgelemek için havaların ısındığı; doğalgaz ve elektriğin nispeten daha az kullanıldığı yazın başlangıcı bahar ayları seçilmiştir. Bu zamların sonucunda yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar her şeyin ama her şeyin zincirleme fiyatı artacaktır. Halkın ekonomik sıkıntılar altında inim inim inlediği bir zamanda yapılan zamlar insanlarımızı canından bezdirmiştir. Yaşanan sıkıntıların temel nedeni enerjide ciddi bir oranın üzerindeki dışa bağımlılıktır. Bu dışa bağımlılığı arttıran nedenlerse enerjinin verimsiz kullanılması, sürekli artan enerji talebi, özelleştirmeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince yararlanılmamasıdır. Bu durumun sanayide üretimi durduracağı, maliyetleri artıracağı ve zaten çekilmez olan hayat pahalılığını körükleyeceği açıktır” dedi.

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