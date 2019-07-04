Zamlar ertelendi enflasyon düştü

Dr. Serkan Öngel ‘‘ Memur ve emekli aylıkları artışları dikkate alınarak zamlar Temmuz’a bırakıldı, bu da enflasyonu olduğundan düşük gösterdi’’ dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 25,24’ü görerek son 15 yılın zirvesine ulaşan enflasyondaki düşüş devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Serkan Öngel, Haziran ayı enflasyon verilerinin son bir yılın en düşüğü olmasında seçimler kadar Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zamlarının düşük kalması için elektrik ve akaryakıt gibi alanlardaki fiyat artışlarının bu aya ertelenmesinin etkili olduğunun söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Dr. Öngel, ‘‘Gıda fiyatları düşmüş, ama ciddî bir gerileme yok. Bu bir ayda fiyatı düşen ürünler büyük çoğunlukla, sebze ürünleri. Yıl boyunca astronomik artışlar olduğundan düşüşler etkilenmiş. Domateste düşüş yüzde 45, ama yıllık bazda sarımsaktaki artış yüzde 81, kuru fasulyedeki artış yüzde 46 seviyesinde. Onlar gerilediğini söylemeliyiz. Bütün sebze ürünlerinde bir değişim oldu. Aylık bazda et yüzde 1,6 artmış, balık ise yüzde 4,56. Yüzde 15’lik elektrik zammı ve benzin fiyatlarındaki 27 kuruşluk artış da Temmuz enflasyonuna yansıyacak. Bunun sebebi Temmuz ayında yapılan memur ve emekli aylıkları zammı. Belli ki memur ve emekli aylıklarına yansımasın diye bu zamlar geciktirildi. Enflasyondaki düşüş kalıcı olduğu tartışmalı, çıkma eğilimi olacağı kanısındayım’’ dedi.

Yeniden yükselebilir

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Hayri Kozanoğlu ise, gıda fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki düşüş eğilimini güçlendirdiğini söylemekle birlikte önümüzdeki aylarda enflasyonun yeniden yükselebileceğine dikkat çekiyor. Prof. Hayri Kozanoğlu, ‘‘Haziran’daki enflasyon tablosunda iki faktör var. Biri, mevsimsel ürünlerin fiyatlarının normalize olması. Yine yüksek, ama geçmiştekine kıyasla düşük platoya geldi. İkici olarak da durgunluk dolayısıyla talep olmaması için fiyatlamayı etkiledi. Zam yapamayan şirketler, işçi çıkararak maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Hükümet seçim öncesinde zamları ertelemeyi tercih etti. Buna karşılık bütçe açıkları iyice kritik noktaya geldi. Seçim süreci de bitince bütçeyi rahatlatmak için fiyatları gemleyemeyecekler. Şeker, çay, motorine zamlarla bu görüldü. Önümüzdeki dönemde fiyatlarda yeni bir artış dalgası beklenmeli. Döviz kurusunda fiyatlar artış trendine girer. Mobilya, beyaz eşya ve otomotivdeki vergi muafiyetlerini uzatılmaması fiyatların artmasına neden olacak. Pahalılığın yaygınlaştığı, talebin düştüğü bir dönemle karşı karşıya kalınacak. Ben bu yıl için enflasyondaki en iyi manzaranın Haziran’da ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu trendin önümüzdeki dönemde devam etmeyeceğini düşünüyorum’’ dedi.