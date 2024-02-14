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Zamlar yüzünden dışarıya çıkamayacak hale geldik

14 Şubat 2024, Çarşamba 23:56
İktidara seslenen ve akaryakıta yapılan son zamlara tepki gösteren vatandaşlar, “Bu iş böyle yürümez. Millet dışarı çıkamayacak hale gelmiş” şeklinde konuştular.

Mazot fiyatlarına 13 Şubat gece yarısı yapılan 2,55 liralık zamla motorin fiyatları İstanbul’da 44 TL’yi, Ankara ve İzmir’de 45 TL’yi aştı. Seçimden sonra mazot fiyatlarının daha da artacağını ve artan fiyatlara çare bulunması gerektiğini söyleyen bir esnaf, “Artık ne yapacağızı bilmiyorum. Şaşırdık yani. Çok endişeliyiz. Çünkü borçlarımızı ödeyemiyoruz. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Vergiler zaten ona keza. İyi kötü ayakta kalmaya çalışıyoruz ama Allah ne verecekse, hayırlısını versin. Bu şekilde gitmez ama gittiği yere kadar götüreceğiz” dedi. Erdoğan’a seslenen başka esnaf ise “Bu iş böyle yürümez. Millet dışarı çıkamayacak hale gelmiş” diye konuştu.

AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

“İşimizi çok etkiliyor. Kazandığımızla, giderimiz birbirini karşılamıyor. Sanayi özellikle, mazot giderler çok. 600 litre depom var. 24 bin lira civarı tutar, daha şimdiye kadar deponun ağzına kadar doldurduğumuzu bilmiyoruz. Anca yeterince alabiliyoruz. Geçen sene aşağı yukarı 18 bin liraya depoyu fulluyorduk, şimdi de 24-25 bin lira. Fulleyemiyoruz. Allah ne verecekse hayırlısını versin. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Şaşırdık yani. Çok endişeliyiz. Çünkü borçlarımızı ödeyemiyoruz. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Herkes cebine çalışıyor, biz de ayakta durmaya çalışıyoruz.”

BİR  YERDE BİR PATLAK OLACAK

Nakliyeci Kemal Bilir ise mazot fiyatlarındaki artışın yerel seçim sonrasında da devam edeceğini, yetkililerin buna bir önlem alması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Gelmişim üçüncü gün oldu, satış yok. Mazot pahalılandımı bütün her şeye yükleniyor. Ondan sonra milletin alım gücü düşüyor, her şey pahalı oluyor. Üç günden beri buradayım. Bu mal eğer tarlada beş liraysa, buraya gelene kadar on lirayı buluyor. Milletin alım gücü yok. Bu zamlara bir çare bulsunlar. Hep mazota, hep mazota nereye kadar? Bir yerde bir patlak olacak. Herkes kontak kapatacak.”

Ankara - anka

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