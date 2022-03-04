Zamlara karşı algı operasyonlarına devam

Ekonomistler, yapılan zamlara karşı açıklanan KDV indiriminin algı operasyonu olduğunu, vatandaşın maliyetlerinin günden güne arttığını söylüyor.

Ekonomistler, bir alanda yapılan vergi indiriminin başka bir alanda artış olarak geri döndüğünü, indirim ve desteklerin zamların etkisinin oldukça gerisinde kaldığını vurgularken ekonomide “algı yönetimine” işaret ediyor. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, fiyatların sürekli arttığı bir ortamda KDV indirimlerinin bir “müjde” olmadığını ve vatandaşın da artık bunu fark ettiğini söyledi. Öte yandan devletin elektrikteki vergiden vazgeçerken akaryakıttan vergi almaya başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Oğuz Demir, “Yani bir cepten alıp öbür cebe koyuyorsunuz. Elektrikte KDV’yi indirip akaryakıtta ÖTV’yi artırıyorsunuz. Bu yine vatandaşın üzerinde bir yük. Arabası olan vatandaş 50 kuruşluk fazla litre başına vergi ödüyor. Ama öte tarafta elektrik kullanan meskendeki vatandaş 30 liralık aylık faturada bir indirim sağlamış oluyor” dedi.

Kronik sorunları çözmeye çalışmıyorlar

Ekonomist Selçuk Geçer, kararın yayınlanmasının ardından hemen algı operasyonu yapılarak raflarda indirim yapılmasının istendiğini belirtiyor. Marketlerin yüzde 8 KDV ile aldıkları üründe haklı olarak indirim yapmadığını söyleyen Geçer, üreticinin de yüksek maliyetleri gerekçe göstererek indirime yanaşmadığını ifade ediyor. Geçer, “Yüzde 10 yüzde 20 indirimler olacak, enflasyona düşürüyoruz gibi söylemler olmuştu. Ama günün sonunda fiyatlar aynı kalmaya hatta artmaya devam etti. Aynı tabloyu elektrik indirimlerinde de göreceğiz. Çünkü kronik sorunları çözmeye çalışmıyorlar. Sadece palyatif tedbirler alıyorlar” diye konuşuyor. Çalışma ekonomisi uzmanı Özgür Müftüoğlu, ücret artışlarının her zaman enflasyon yani fiyat artışlarının arkasından gittiğini, buna genel itibariyle bakıldığında bir algı yanılsaması olduğunu ifade ediyor.

Yüksek maliyetlerden kaynaklanıyor

DW Türkçe’nin haberine göre, “Ama son süreçte, özellikle aralık ayında artırılan asgari ücret meselesinde bunu daha net şekilde görüyoruz” diyen Müftüoğlu, asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı dönemde TL’nin hızla değer kaybettiğini, artan maliyetler nedeniyle enflasyonun birkaç ay içinde hiperenflasyon seviyelerini geleceğinin belli olduğunu söylüyor. Müftüoğlu gıdadaki KDV indirimlerinin fiyatlara bir yansıması olmadığını, çünkü sorunun esas olarak yüksek maliyetlerden kaynaklandığını söylüyor. Maliyet enflasyonu ile tüketici fiyatları enflasyonu arasında büyük bir makas olduğunu hatırlatan Müftüoğlu, “Eninde sonunda tüketici fiyatları da maliyet enflasyonu olduğu boyutlara gelecek” görüşünde.

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