Zammın ömrü seçime kadar

İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, iktidarın mart ayına kadar, yani seçime kadar idare edecek bir asgari ücret açıkladığı görüşünde. Oyan, “Çalışanların önemli bir bölümü asgari ücrete tabi. Bu ücret çok kısa vadede tatminkâr görülebilir ama nisandan itibaren bu ücretin satın alma gücünün ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz” diyor.

DW Türkçe’nin haberine göre Temmuz ayında 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltilen asgari ücretin yılın ikinci yarısında gerçekleşen yüzde 38’lik resmi enflasyon farkıyla 15 bin 735 lira edeceğini, bunun üzerine yüzde 36 olan gelecek yıl resmi enflasyon beklentisi de eklendiğinde rakamın 21 bin 400’e çıktığını ifade eden Oyan, “Yani asgari ücretin 21 bin 400 lira üzerinden konuşuluyor olması gerekirdi. Şimdi 17 bin liraya bağlandı. Bu kısa süreli bir etki yapacak. Ancak AKP’nin derdi de zaten seçimler. Sadece seçimleri almaya dönük bir algı yaratmak” diye konuşuyor. Çalışma ekonomisi uzmanı Özgür Müftüoğlu da belirlenen asgari ücretin seçimlere dek eriyeceği görüşünde. Resmi enflasyon oranlarıyla bile açlık sınırının Mart ayında 17 bin lirayı geçeceğini hesaplayan Müftüoğlu, asgari ücret zammının en fazla üç ay ömrü olduğunu, seçimlerden sonra ise çalışanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamamak gibi çok daha vahim sonuçlarla karşılaşabileceğini vurguluyor.

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