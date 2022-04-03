Zarar kur kriziyle katlandı

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle Türkiye, küresel piyasalardaki doğalgaz fiyatlarındaki artışı normalden fazla hissederken, faturaların hükümet tarafından yapılan sübvansiyonla düşürülmeye çalışılması, BOTAŞ’ın görev zararını 55 milyar TL’ye çıkardı.

Birgün’ün haberine göre, Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, şunları söyledi: ‘‘Özellikle 2021’in ikinci yarısından itibaren yükselmeye başlayan enerji ve gaz fiyatlarını BOTAŞ özellikle konutlara yansıtmamak için sübvansiyon yoluna gitti, maliyetin altında satışlar yapma kararı aldı. 2021’de dünyada büyüyen ekonomik kriz ile artan gaz fiyatları 2022 başından itibaren Ukrayna krizi ile uçtu. Aralık ayındaki kur krizi ile BOTAŞ’ın maliyetleri daha da büyüdü. Bunu da sübvanse ederek halka yansıtmamaya çalıştılar. Böylelikle BOTAŞ’ın zararı patladı, kur krizi olmasaydı BOTAŞ’ın zararı yarı yarıya daha az olurdu.” Haber Merkezi

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