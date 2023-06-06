Zelenski: 500 çocuk öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın son düzenlediği saldırılarda ölen üç çocuğun isimlerini paylaşarak, bu çocukların savaşın başından bu yana saldırılarda hayatını kaybeden 500 çocuğun arasında yer aldığını belirtti.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Zelenski, “Harkiv’den 13 yaşındaki Dmytro, Vinnytsia’dan 4 yaşındaki Lisa, Novosolone’den henüz 2 günlük Serhii. Onlar, Rusya’nın saldırısı sonucu hayatları mahvolan 500 masum çocuk arasındaydı. Birçoğu ünlü akademisyenler, sanatçılar, spor şampiyonları olabilirdi. Ukrayna’nın tarihine katkıda bulunabilirdi. Düşmanın füzelerinin ve nefretinin kurbanı oldular, bu füzeler genç Ukraynalıların canını almaya devam ediyor” dedi. Haber Merkezi

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