Zengin, daha zengin oldu

Türkiye’de en zengin ile en yoksul vatandaş arasındaki kazanç ve dolayısıyla hayat şartları arasında adaletsizlik büyüyor.

TÜİK’in açıkladığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018”e göre, Türkiye’de en zengin ile en yoksul vatandaş arasındaki kazanç ve dolayısıyla hayat şartları arasında adaletsizlik büyüyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da, TÜİK verileri itibariyle “Gelir eşitsizliği son 10 yılda giderek arttı. En zengin yüzde 20'nin millî gelirden aldığı pay en yoksul yüzde 20'nin 7,6 katına çıktı. Bu oran 2010'da 6,9 idi” açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla bilimsel açıdan Türkiye’de gelir adaletsizliği yaşandığı kabul edilmişti. Türkiye’deki gelir adaletsizliği, sokaktaki vatandaşlara sorulduğunda ise TÜİK’in en son yüzde 13 seviyesinde olarak açıkladığı işsizlik sorununa bizzat şahit olduklarını belirterek, zengin bir azınlık yaratılmasından yakınıldığı gözlemleniyor.

‘Planlama yokluğu var’

Adını açıklamak istemediğini kaydeden bir vatandaş, gelir dağılımı adaletsizliğini planlama yokluğuna bağlıyor. Ülkede planlama yapılmadığı için adaletli gelir dağılımı yapılamadığını söyleyen vatandaş, “Makas biraz daha açılıyor onu başka etkenleri de var yani nüfus artışı yeteri kadar teknolojik gelişimin sağlanamaması, eğitim, bütün sistemlerdeki aksaklıklar şey yapıyor. Geçmişte nüfus daha azdı insanların ihtiyaçları daha farklıydı. Meselâ yirmi sene önce bir cep telefonu dediğin şey çok farklı bir şeydi, şimdi sıradan bir ihtiyaç oldu. Üretimin olmadığı bir ülkede çok sıkıntı hep dış dış dış. Yirmi sene önce desen ki bu ülke mercimek ithal edecek herhalde bana her türlü hakaret olurdu. Bu ne plansızlığın getirdiği sonuç” diye konuşuyor.



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Açlık sınırı 2064 lira oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 2019 yılı Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırları araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.064.52 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.724.81 TL seviyesinde gerçekleşti. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.536.42 TL olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması 171 TL arttı. Gıda yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl önceye göre 558 TL oldu.