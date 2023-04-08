Zenginden daha çok vergi alınmalı

200 TL ile 27 soğan alınabilen Türkiye ekonomik enkazdan çıkabilir mi, Mehmet Şimşek iktidarın derdine merhem olur mu? tarzında sorular gündemde yer bulurken, kaynak ve vergi tartışmaları da çokça konuşuluyor.

Independent Türkçe’nin haberinde, eski Maliye bakanlarından Mehmet Şimşek ile alakalı tartışmalara yer verilirken, Millet İttifakı iktidara gelmesi halinde nasıl bir ekonomik enkaz devralacak? sorusu da soruluyor. Enkazı kaldırmak için, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu’na kaynağı nereden bulacağı yönünde eleştirilerin olduğu belirtilen haberde, kaynakla ilgili Ekonomist Mustafa Sönmez vergi noktasından cevap veriyor. “Şimdi siz depremzedelere 650 bin konut yapılacak dendiğinde ‘Canım kaynağı nereden bulacaksın?’ der misiniz? Bu soruyu niye insanlar sormuyorlar değil mi? Çünkü bu bir ihtiyaç” olduğunu belirten Sönmez, “Vergi meselesi… Devletler niye vardır? Devletler vergi toplamak ve harcamak için vardır. Bir kere toplumda yeterince vergi alacaksınız. Türkiye’de yeterli vergi alınmıyor. Türkiye’de doğru yerden vergi alınmıyor. Yani ödemesi gereken, gücü olanlardan vergi alınmıyor. O anlamda bir taraftan vergiyi arttıracaksınız. En azından Avrupa Birliği normlarına, OECD’nin normlarına çekeceksiniz. Bu da yüzde 34, buraya doğru çekeceksiniz. Kurumlardan, şirketlerden, bankalardan daha çok vergi alacaksınız. Daha az istisna ve muafiyet vereceksiniz. Evet, servet vergisi alacaksınız… Herkes biliyor ki; bu ülkede inanılmaz servetler var. İnanılmaz varlıklar var değil mi? Belki ödemiyorlar. Bunları aldığınız takdirde bu kaynağı nereden bulacaksınız sorusu çok absürt kalır.” dedi.

AB SEVİYESİNE ÇEKİLMELİ

Sönmez şöyle devam etti: “Bir kere yeterince vergi alınmıyor ve doğru yerden vergi alınmıyor. Yani ödemesi gereken, gücü olanlardan vergi alınmıyor. O anlamda bir taraftan vergiyi arttıracaksınız. En azından Avrupa Birliği normlarına, OECD’nin normlarına çekeceksiniz. Bu da yüzde 34, buraya doğru çekeceksiniz. Kurumlardan, şirketlerden, bankalardan daha çok vergi alacaksınız. Daha az istisna ve muafiyet vereceksiniz.”