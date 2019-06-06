ZES Ege ve Akdeniz kıyılarında

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Antalya, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve İzmir’de açtığı 9 yeni elektrikli şarj istasyonu ile Türkiye ağını genişletiyor.

Bu gelişmeyle elektrikli araç sürücüleri; İstanbul, Ankara veya Bursa gibi büyük şehirlerden yola çıkıp kesintisiz bir rotayla Bodrum, Didim, Göcek, Antalya sahillerinde sürüş yapabilecek. 56 adet şarj istasyonu Açılan yeni şarj istasyonlarıyla birlikte Zorlu Enerji’nin Türkiye’de hizmet verdiği elektrikli şarj noktası 40’a, şarj istasyonu sayısı 56, soket sayısı ise 102’ye çıkıyor. Bu gelişmeler aynı zamanda Türkiye’nin batısının elektrikli şarj istasyonlarıyla kaplandığı anlamını da taşıyor. ZES hızlı şarj istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşabiliyor. Ekonomi Servisi

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