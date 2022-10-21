Zeytin üreticileri 40 lira diyor

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin üreticilerinin, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istediğini belirtti.

Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, imar baskısı ve arazi fiyatlarının artmasının zeytinciliği baskı altında tuttuğunu söyledi. Zeytinciliğin desteklenmesi, zeytine iyi fiyat verilmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, Gemlik-Mudanya bölgesinin ziraat odaları ve çiftçilerinin, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesi talebini iletti. Avrupa Birliğinin (AB), zeytin üreticisine sağladığı desteklere değinen Sarıbal, “AB, 1 litre zeytinyağına 1,8 avro destek veriyor. Çünkü onlar zeytinyağına temel besin maddesi olarak bakıyor. Yeterli zeytinyağı yenirse kanser, kalp hastalığı ve diğer hastalıkların azalacağını, toplumun daha sağlıklı olacağını, böylece daha az sağlık harcaması yapılacağını düşünüyorlar.” diye konuştu. AA

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