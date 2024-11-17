Zeytinde bereket yılı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 3,6 milyon tonluk zeytin, 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesi beklendiğini açıkladı.

Kilis Zeytin Festivali’nin kortej yürüyüşüne katılan Bakan Yumaklı, burada kurulan stantları gezdi. Bakan Yumaklı, konuşmasında, zeytin üretiminin önemli bir emek gerektirdiğini söyledi. Türkiye’nin zeytin üretiminde dünya çapında önemli bir yeri olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle konuştu: “Zeytinyağı ihracatında dünyada 4’üncüyüz bunu da yine üst sıralara taşımak istiyoruz. 2024’te Türkiye çapında bir var yılı söz konusu ve yüzde 137’lik bir artış bekliyoruz. 3,6 milyon tonluk bir zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 750 bin tonu da sofralık olarak üretilmiş olacak inşallah. 2024 yılında yine zeytinyağı üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz. Bu yıl zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir artış bekliyoruz” diye konuştu. AA

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