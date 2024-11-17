"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Zeytinde bereket yılı

17 Kasım 2024, Pazar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 3,6 milyon tonluk zeytin, 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesi beklendiğini açıkladı.

Kilis Zeytin Festivali’nin kortej yürüyüşüne katılan Bakan Yumaklı, burada kurulan stantları gezdi. Bakan Yumaklı, konuşmasında, zeytin üretiminin önemli bir emek gerektirdiğini söyledi. Türkiye’nin zeytin üretiminde dünya çapında önemli bir yeri olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle konuştu: “Zeytinyağı ihracatında dünyada 4’üncüyüz bunu da yine üst sıralara taşımak istiyoruz. 2024’te Türkiye çapında bir var yılı söz konusu ve yüzde 137’lik bir artış bekliyoruz. 3,6 milyon tonluk bir zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 750 bin tonu da sofralık olarak üretilmiş olacak inşallah. 2024 yılında yine zeytinyağı üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz. Bu yıl zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir artış bekliyoruz” diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı 5 katlı binayı hedef aldı: İlk belirlemelere göre 50 kişi öldü

    225 fayın deprem gücü belirlendi

    Fiyatlar önce şişirilip sonra indirim diye gösteriliyor

    Enflasyon için umut 2026’da

    Mülakat mağduru öğretmenler TBMM’de

    Asgarî ücret insanca yaşamayı mümkün kılsın

    AB İsrail’le diyaloğu kessin

    Galler ile golsüz berabere kaldık

    ‘Soykırımı finanse etmeyi durdurun’

    Zorla göçte Washington da sorumlu

    Külliye’deki ‘Sorosçu’ tartışması

    Ezan sesi daha yüksek çıkacak

    Coğrafî işaretlerde denetim çağrısı

    Trump kabinesi İsrail yanlısı

    Nitelikli eğitime gereken önemi vermeliyiz

    “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi Senegal’de

    Acil öncelik, Gazze’deki katliamları durdurmak

    Madde bağımlılığı ile kumar aynı

    Gençler ‘esnek çalışma’dan yana

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    “Zalimler için yaşasın Cehennem”
    Ahmet BATTAL

    Al gülünü ver gülümü
    Mehmet KARA

    Oyun mu kuruyor?
    Risale-i Nur'dan

    Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez
    Misbah ERATİLLA

    Kitapları “yakacağız” dedi
    Feyzullah ERGÜN

    Rabbini bulan Antony -3
    Rifat OKYAY

    Kıyametten önce
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği ve Pakistan’ın nükleer gücü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.