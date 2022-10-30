Zincir marketler 70-80 sektörü olumsuz etkiliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve esnafın korunması için Perakende Yasası’nda zaman kaybedilmeden değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, “Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için haksız rekabetin önlenerek piyasadaki aktör sayısının artması lazım. Ancak bunun tam karşıtı olarak on binlerce mağazası olan büyük işletmelerle esnafımızın mücadelesi sürüyor. Sattıkları ürün bazında 70-80 sektörü ilgilendiren haksız rekabet yüzünden büyüklerin lehine, küçüklerin aleyhine işleyen bir süreç var. Esnafımız ile tüketicilerin korunması ve istihdamın farklı hale gelebilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi lazım” dedi. Her türlü ürünü satan zincir marketlerin 70-80 mesleği olumsuz etkilediğini söyleyen Bendevi Palandöken, zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Ankara - Ahmet Terzi

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