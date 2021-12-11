Zorunlu sigortanın fiyatı serbest olmamalı

Zorunlu trafik sigorta fiyatları ticari hayatta esnafı zorladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zorunlu araç sigortası fiyatları haftadan haftaya bile değişerek her şirkette farklı fiyattan sunuluyor. Kura göre de her hafta değişen bu araç sigorta fiyatları sabitlenmeli ve yeni yılda zam yapılmamalı. Fiyatların böyle yüksek seyretmesi halinde trafikte dolaşan sigortasız araç sayısı daha da artış gösterecek” dedi.

Araç sahiplerinin yeni yılda zam yapılmamasıyla birlikte indirime ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Bendevi Palandöken, “Araç sahipleri için önemli gider kalemlerinden birisi zorunlu olan araç sigortası. Öncelikle bu sigorta tüm sigorta şirketlerinde farklı fiyattan vatandaşa sunuluyor. Zorunlu olan bir sigorta her yerde sabit fiyat olmalı. Bununla birlikte araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılmalı. Bu indirim aynı zamanda trafikte sigortalılık oranını da arttırmak için çok ciddi bir adım olacaktır. Öyle ki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜİK verilerine göre 25 milyon aracın 5 milyonu trafikte sigortasız geziyor” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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