Zulümden kazanç sağlıyorlar

İnsan hakları aktivistleri Skechers, Zara ve diğer moda markalarını, aracı tedarikçiler vasıtasıyla Çin’deki kamplarında Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağlamakla suçluyor.

Uluslararası moda şirketleri, Uygur Müslümanlarının Çin’deki kamplarında zorla çalıştırılmasından kazanç mı sağlıyor? Bu soru zaman zaman kamuoyu gündemine geliyor. Nitekim bazı isan hakları örgütleri, ünlü moda markalarını Çin’in Sincan eyaletinde Uygurlara karşı işlenen suçlara karışmakla itham ediyor. Yolsuzlukla mücadele örgütü Sherpa, Ethics on Labels kolektifi, Avrupa Uygur Enstitüsü ve daha önce böyle bir kampta hapsedilmiş bir Uygur kadın, Mayıs sonunda Paris’teki bir mahkemeye bu yönde bir şikâyette bulundu. Davacılar bir dizi şirketin adını verdi: Japon giyim devi Uniqlo’nun Fransız iştiraki, ana şirketi Fast Retailing ve Zara markasının sahibi Inditex; ayrıca Fransız moda evi SMCP ve ABD’li ayakkabı üreticisi Skechers.

Soykırıma ortak oluyorlar

Savcılar, adı geçen şirketlerin, ürünlerini zorla çalıştırmaya dayalı fabrikalardan temin eden tedarikçilerle iş birliği yaparak insanlığa karşı işlenen suçlara, soykırıma, ağır esarete ve insan kaçakçılığına ortak olduklarını iddia ediyor. Bununla birlikte, şirketlerin tedarikçileri üzerinde tam bir kontrol imkânına sahip olmadıklarını da kabul ediyorlar. Suç duyurusunda, “Bölgeden pamuk kullanan ya da Çin hükümetinin programlarından yararlanan taşeronlara güvenen çok uluslu şirketler, ürünlerinin Uygurlar tarafından zorla çalıştırılarak üretilmiş olabileceğini görmezden gelemezler. Moda endüstrisi, bu ürünleri pazarlayarak, Uygurlara karşı işlenen ciddi suçlardan kâr elde etmektedir,” deniyor. Açıklamada, dünya pamuk üretiminin beşte birinin Uygur bölgesinde yapıldığı da kaydediliyor. Bu da her beş pamuklu giysiden birinin zorla çalıştırma temelinde üretilmiş olabileceği anlamına geliyor. Çin hükümeti ise zorla çalıştırma iddialarını her zaman olduğu gibi reddediyor. Pekin yönetimine göre söz konusu kamplar, aşırıcılığın yayılmasını önlemeye yönelik meslekî eğitim merkezleri!

Çok büyük kısıtlamalar var

Fast Retailing’in Tokyo’daki sözcüsü DW’ye yaptığı açıklamada, şikâyet başvurunu şirketin medyada çıkan haberlerden öğrendiğini savunuyor ve ekliyor: “Yetkililer tarafından bilgilendirilmedik. Ancak bize bildirilirse, tedarik zincirlerimizde zorla çalıştırma olmadığından emin olmak için soruşturmayla ilgili iş birliği yaparız.” İnsan hakları örgütü Human Rights Watch (HRW) da tanınmış markaların kıyafetlerinin zorla çalıştırılan işçiler tarafından üretilen parçalar içerebileceğinden endişe ediyor. Örgütün Çin’deki insan hakları çalışmalarını yürüten Sophie Richardson, “Bize göre Çin hükümetinin uyguladığı kısıtlamalar o kadar büyük ki, şirketler bu konuda gerekli özeni gösteremiyor. Şirket müfettişleri bu tesislere gidip işçilere adil davranılıp davranılmadığını belirleyemiyor” diyor.