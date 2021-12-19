"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Bursa İkinci Kitap Fuarı

Elifnur Uşunlu
19 Aralık 2021, Pazar
İzmit Yeni Asya Hanım okuyucularının organizasyonuyla düzenlenen Bursa İkinci Kitap Fuarı ziyaretini geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirdik.

Yeni Asya Neşriyat standımızı ziyaret edebilecek olmanın heyecanı içinde sabahın nuruyla Bursa’ya doğru yola çıktık. Yolculuğa başlamadan önce, buluşma yerine erkenden gelip şevkle heyecanla bekleyen ablalarımızı, kardeşlerimizi görmek bizleri de heyecanlandırdı. Daha birkaç gün öncesinden “Bursa’ya kitap fuarına gideceğimiz için çook heyecanlıyım, çok mutluyum” diyen minik kardeşimiz Şuranur da, sabah aynı enerjiyle bizlere şevk verdi.  Yolculuk esnasında sabah namazı tesbihatı ve Risale-i Nur dersini İlhan Abimiz okurken diğer taraftan semada yavaş yavaş ortaya çıkan güneşin lâtif yansımalarını hayretle, tefekkürle izledik. Yol boyunca bizlere rehber olan, her ihtiyacımıza koşan İlhan Abimizin gayreti ve şevki bizlere de yansıdı.

Yeni Asya marşıyla başlayan ve minik kardeşlerimizin (Şuranur ve Abdullah) ilâhilere eşlik etmesiyle devam eden coşkulu bir yolculuğun ardından Bursa’ya geldik.

Bursa Yeni Asya Vakıf binasına geldiğimizde Ramazan Oruç Abimiz ve Bursa Hanım talebe kardeşlerimiz bizleri karşıladı. Uzun selâmlaşmalar, hasret gidermelerin ardından bizler için hazırladıkları kahvaltımızı yaptık. Seminer salonuna çıktığımızda Ramazan Abimiz Bursa tarihi, camileri ve türbeleriyle ilgili çok kıymetli bilgiler verdi. 

Fuar öncesinde Bursa’nın tarihî dokusunu, çarşı içinden geçerek gözlemlemek için vakıf binasından ayrıldık. Öğle namazını kılmak için ilk durağımız Emir Sultan Camii oldu. Evliya Çelebi’nin “Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli bir şehirdir” diye bahsettiği Bursa’da yaşamış İslâm âlimi Emir Sultan Hazretleri’nin cami ve türbe ziyareti, seyir alanında manzarayı temaşa etmek, dinlenip nefes almamıza vesile oldu.

İkinci durağımız, Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olan 20 kubbeli Ulu Cami oldu. Namaz kılan, duâ eden kardeşlerimizin yanı sıra cami içinin mimarî yapısı, şadırvanı, tabloları, duvarlarındaki ince işçilikleri, Arapça harfleri ve şekillerin manalarını inceleyerek ziyaretimizi sonlandırdık.

Sonrasında Bursa Tophane’ye çıktık. İstiklâl Savaşı Şehitler Abidesi, Saat Kulesi, Harika Manzarası ve burayı değerli kılan Osmanlı Devleti’nin kurucularına ait Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret ettik.

Kısa ziyaretlerin ardından otobüsümüze bindik ve Merinos Kitap Fuarı alanına gittik. 3-12 Aralık 2021 tarihleri arasında süren 220 yayınevinin katılım sağladığı fuarda Yeni Asya Neşriyatımız da yerini aldı. Standımızı bulup coşkuyla kitaplarımızı inceleyip, satın aldık. Bu zorlu ekonomik şartlarda bizlere bol bol indirim yapıp amacın; okumak, okutmak ve hizmet etmek olduğunu bir kez daha gösteren abilerimizden Allah razı olsun. Bunun yanı sıra stanttaki görevli abilerimiz hediyeler de verdi. Risale-i Nur Külliyatı’mız, yeni çıkan Fihrist Risalesi, yazarların kitapları ve daha bir çok baskımız stantta yerini aldı. Yeni Asya Gazetesi köşe yazarı ve tarihçi; Rıfat Okyay da Yeni Asya Neşriyat Standı’nda kitaplarını imzaladı. Ellerimizde Yeni Asya Neşriyat yazılı poşetlerle fuarı gezmek, bizlere hem büyük bir gurur verdi hem de daha önce yayınlarımızı bilmeyen, duymayanlar için de çok güzel bir ilân hizmeti oldu.

Bursa hanım okuyucularıyla da bizi buluşturan kitap reyonumuzda sohbet edip uhuvvet dolu dakikalar geçirdik. Bu esnada yaşadığımız küçük bir anımızı anlatarak bitirmek istiyorum. Biz standımızda sohbet edip fotoğraf çekilirken reyonda kitapları inceleyen genç bir bayan dönüp fotoğrafımıza katılarak şu ifadeleri kullandı: “Vardır bunda da bir hayır, hikmeti ne acaba? Beraber fotoğraf çekilelim istiyorum” diyerek fotoğraf karesine dahil olmak istedi. Siz ne alıyorsunuz? diye sorduğumuzda “Kur’ân-ı Kerim, ev hediyeleri götürüyoruz ya, en güzel ev hediyesi aslında Kur’ân’dır” ifadelerini kullandı. 

Rabbimizin bizleri böyle güzel hizmetlere vesile olan başka kitap fuarlarında tekrardan buluşturması duâsıyla…

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz

    İletişim Başkanlığının kart iptal yetkisi yok

    Ekonomik endişeler kalp krizi riskini arttırıyor

    'İlk seçimde gidiyorsunuz'

    'Asgarî ücrette vergi hâlâ yüksek'

    TOBB: Endişeliyiz, acil önlem bekliyoruz

    İsrail’in ‘Filistin’ şiddeti artıyor

    Yunanistan, Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar örüyor

    Vaka sayısı düşüyor

    Taliban'dan Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

    Haftalık vaka haritası açıklandı

    Apple Türkiye’den yeni zam

    Dinî Özgürlükler Elçisi ilk kez bir Müslüman

    ‘İklim değişikliği’ ders oldu

    Aşıların raf ömrü uzatıldı

    TÜSİAD'dan açıklama

    Direksiyon sınavında değişiklik planları

    'Afrika'yla 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz'

    Kılıçdaroğlu: Sandık gelirse dolar düşer

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset, diyanet, saltanat ve cihad
    Faruk ÇAKIR

    Zararın neresinden dönülecek?
    Ahmet BATTAL

    Çin Parodisi değil, AB Prodi’si-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz
    Mehmet KARA

    CHS’nin 4. bütçesi ve “mübarek kurumlar!”
    Adnan NACİR

    TÜİKiye Cumhuriyeti
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetlerinde görülen terakkî medeniyet-i İslâmiyeden
    Elifnur Uşunlu

    Bursa İkinci Kitap Fuarı
    Misbah ERATİLLA

    Hüsmen Hüseyin Duran ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.