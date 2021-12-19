İzmit Yeni Asya Hanım okuyucularının organizasyonuyla düzenlenen Bursa İkinci Kitap Fuarı ziyaretini geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirdik.

Yeni Asya Neşriyat standımızı ziyaret edebilecek olmanın heyecanı içinde sabahın nuruyla Bursa’ya doğru yola çıktık. Yolculuğa başlamadan önce, buluşma yerine erkenden gelip şevkle heyecanla bekleyen ablalarımızı, kardeşlerimizi görmek bizleri de heyecanlandırdı. Daha birkaç gün öncesinden “Bursa’ya kitap fuarına gideceğimiz için çook heyecanlıyım, çok mutluyum” diyen minik kardeşimiz Şuranur da, sabah aynı enerjiyle bizlere şevk verdi. Yolculuk esnasında sabah namazı tesbihatı ve Risale-i Nur dersini İlhan Abimiz okurken diğer taraftan semada yavaş yavaş ortaya çıkan güneşin lâtif yansımalarını hayretle, tefekkürle izledik. Yol boyunca bizlere rehber olan, her ihtiyacımıza koşan İlhan Abimizin gayreti ve şevki bizlere de yansıdı.

Yeni Asya marşıyla başlayan ve minik kardeşlerimizin (Şuranur ve Abdullah) ilâhilere eşlik etmesiyle devam eden coşkulu bir yolculuğun ardından Bursa’ya geldik.

Bursa Yeni Asya Vakıf binasına geldiğimizde Ramazan Oruç Abimiz ve Bursa Hanım talebe kardeşlerimiz bizleri karşıladı. Uzun selâmlaşmalar, hasret gidermelerin ardından bizler için hazırladıkları kahvaltımızı yaptık. Seminer salonuna çıktığımızda Ramazan Abimiz Bursa tarihi, camileri ve türbeleriyle ilgili çok kıymetli bilgiler verdi.

Fuar öncesinde Bursa’nın tarihî dokusunu, çarşı içinden geçerek gözlemlemek için vakıf binasından ayrıldık. Öğle namazını kılmak için ilk durağımız Emir Sultan Camii oldu. Evliya Çelebi’nin “Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli bir şehirdir” diye bahsettiği Bursa’da yaşamış İslâm âlimi Emir Sultan Hazretleri’nin cami ve türbe ziyareti, seyir alanında manzarayı temaşa etmek, dinlenip nefes almamıza vesile oldu.

İkinci durağımız, Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olan 20 kubbeli Ulu Cami oldu. Namaz kılan, duâ eden kardeşlerimizin yanı sıra cami içinin mimarî yapısı, şadırvanı, tabloları, duvarlarındaki ince işçilikleri, Arapça harfleri ve şekillerin manalarını inceleyerek ziyaretimizi sonlandırdık.

Sonrasında Bursa Tophane’ye çıktık. İstiklâl Savaşı Şehitler Abidesi, Saat Kulesi, Harika Manzarası ve burayı değerli kılan Osmanlı Devleti’nin kurucularına ait Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret ettik.

Kısa ziyaretlerin ardından otobüsümüze bindik ve Merinos Kitap Fuarı alanına gittik. 3-12 Aralık 2021 tarihleri arasında süren 220 yayınevinin katılım sağladığı fuarda Yeni Asya Neşriyatımız da yerini aldı. Standımızı bulup coşkuyla kitaplarımızı inceleyip, satın aldık. Bu zorlu ekonomik şartlarda bizlere bol bol indirim yapıp amacın; okumak, okutmak ve hizmet etmek olduğunu bir kez daha gösteren abilerimizden Allah razı olsun. Bunun yanı sıra stanttaki görevli abilerimiz hediyeler de verdi. Risale-i Nur Külliyatı’mız, yeni çıkan Fihrist Risalesi, yazarların kitapları ve daha bir çok baskımız stantta yerini aldı. Yeni Asya Gazetesi köşe yazarı ve tarihçi; Rıfat Okyay da Yeni Asya Neşriyat Standı’nda kitaplarını imzaladı. Ellerimizde Yeni Asya Neşriyat yazılı poşetlerle fuarı gezmek, bizlere hem büyük bir gurur verdi hem de daha önce yayınlarımızı bilmeyen, duymayanlar için de çok güzel bir ilân hizmeti oldu.

Bursa hanım okuyucularıyla da bizi buluşturan kitap reyonumuzda sohbet edip uhuvvet dolu dakikalar geçirdik. Bu esnada yaşadığımız küçük bir anımızı anlatarak bitirmek istiyorum. Biz standımızda sohbet edip fotoğraf çekilirken reyonda kitapları inceleyen genç bir bayan dönüp fotoğrafımıza katılarak şu ifadeleri kullandı: “Vardır bunda da bir hayır, hikmeti ne acaba? Beraber fotoğraf çekilelim istiyorum” diyerek fotoğraf karesine dahil olmak istedi. Siz ne alıyorsunuz? diye sorduğumuzda “Kur’ân-ı Kerim, ev hediyeleri götürüyoruz ya, en güzel ev hediyesi aslında Kur’ân’dır” ifadelerini kullandı.

Rabbimizin bizleri böyle güzel hizmetlere vesile olan başka kitap fuarlarında tekrardan buluşturması duâsıyla…