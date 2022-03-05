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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Turgutlu’da Nur şöleni

Elmas Ocak
05 Mart 2022, Cumartesi
İlâ-i Kelimatullah dâvâsının neşir hizmetini yapan Yeni Asya Gazetesi’nin 53. yıl kutlamalarının çok farklı güzelliklerin yaşanmasına vesile oldu.

“Amelinizde Rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder” (Lem’alar) hitabına mazhar olan ve çıktığı günden beri Risale-i Nur’un bayrağını dalgalandırmaya devam eden Yeni Asya’nın 53. yayın yılına girmiş bulunuyoruz.

Bu vesileyle Manisa - Turgutlu Yeni Asya okuyucuları “Risale-i Nur’un medyadaki dili Yeni Asya” başlıklı bir seminer hazırladı. Konuşmacı olarak kardeşimiz Nuray Serim Hasbaş’ı misafir olarak çağırmaya karar verdik. Kardeşimiz geldi, öncesinde Manisa’da sonra Turgutlu’da 2 günlük okuma programı yapıldı. Programın bereketi bu süre içinde maddî manevî kendisini öyle güzel gösterdi ki 6 kişi Yeni Asya abonesi oldu ve hanımlar olarak yaklaşık 200 tane ek gazete, Risale-i Nur’un Medyadaki Dili kitabı ve yanında Zübeyir Gündüzalp Abimizi anlatan broşürleri alınıp dağıtıldı. Bu hal, çok kısa bir sürede hizmetimizin bereketi olarak bütün cemaatimizi sürura gark etti. Bu program Yeni Asya’nın bir gönül dâvâsı olduğunu, kuvvetini ve kıymetini Risale-i Nurlar’dan aldığını gösterdi. O kendisine güvenenleri hiçbir zaman mahçup etmemiştir. “Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi Rıza-i İlâhidir ve mayası ihlâstır o küçük değil büyüktür.” (20. Lem’a)

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’yı en güzel şekilde tanıtarak safımızı gösterelim istedik. Bu vesileyle gazetemizin fedakâr kadrosunu tebrik ediyor, nice 53 yıllara yolun açık olsun Yeni Asya’m diyoruz.        

Her gün yepyeni bir ışık yeni bir eser

Ab-ı zemzem mi bu veya mai Kevser

Dikkat et nereden akseder bu Nurlu kelâm

Ey naşiri Nur sana binlerce selâm. 

(Hasan Şen)

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