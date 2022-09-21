"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Mihrâbâd Korusu’nda

Emine Ç. Sultan
21 Eylül 2022, Çarşamba
Sonu âbâd ile biten yer isimlerinin her nedense ayrı bir duruşu, ayrı bir güzelliği var.

Sadâbâd, Mihrâbâd, İslamâbâd, Cihanâbâd gibi… Sadâbâd kelimesi mesela; Osmanlı’nın Lale Devri’ni, Kâğıthane sefalarını ve kayık gezintilerini tek başına içinde barındırıyor gibidir. Kelimeyi telaffuzla birlikte zihinde hemen öylece bir sahne canlanıverir. Mihrâbâd da öyle, insan Mihrâbâd Korusu deyince mini bir cennetle karşılaşacağını az çok tahmin eder. 

Ne sıcak ne de soğuk olmayan bir günde, ikindi vaktinin tatlı ışıkları altında Mihrâbâd korusunun yüksekçe bir tepesinde oturarak İstanbul’u seyretmek kişide muhakkak şairâne duygular uyandıracaktır. Büyük şehirde yaşamanın bir dezavantajı olarak uzakları göremeyen, görüş alanı daimî olarak nezaketsiz binalarla kesilen zavallı insanlar böyle yerlere çıktıklarında ancak; İstanbul’un yüzüne bakabilir, tarifi imkânsız mavi bir pırlanta gibi parıldayan denizi doyasıya seyrederek, belki gökyüzünün berraklığını ve bulutların beyazlığını fark edebilir. Hakikî zenginlik bu olsa gerek değil mi? Tüm kıymetli maden ve parıltılı taşlar sahiplerinden daha zengin olmalı; bu denizin sahibi, bu ağaçların, bu tatlı esen meltemin ve bu güzel saatin sahibi.

Âbâd kelimesi “Arapça ve Farsça isimlerin sonuna gelerek birinci kelimenin ifâde ettiği niteliğin fazlalığını, bolluğunu belirten birleşik kelimeler yapar”1mış. Böyle olduğuna göre Mihrâbâd; çok güneş gören yer demek olsa gerek. Farsça’da mihr; Güneş demek çünkü. Sadâbâd’ın ne demek olduğunu düşünürken ise Latin alfabesine aldanmamak lazım. Zâhirde “yüz (100) sayısı” anlamına gelen Farsça ‘sad’ kelimesi ile bağlantılı gözükse de aslında ‘Sa‘dâbâd’ imiş burası. Saadetin bol olduğu yer gibi yani. Yahut İslam Ansiklopedisi’nde geçtiğine göre “uğurlu, mâmur yer.”

Böyle yerleri görüp de hakkıyla “İstanbul şairi” ünvanını kazanmış Yahya Kemal Beyatlı’dan bahsetmezsek bir şeyler eksik kalır gibi. O yüzden buyurun “Bir başka tepeden”2 şiiri:

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter.

Dipnotlar:

1)-Kubbealtı Lugati, Âbad maddesi

2)-Şairin kendi sesinden dinlemek için: www.youtube.com/watch?v=nzGHI028EE8

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi

    İsrail'le ilişkiler tamgaz

    'Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunu kabul etmeyeceğiz'

    Almanya'dan Rusya'ya referandum tepkisi

    Faruk Fatih Özer'in tutukluluk kararı onaylandı

    Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya fırtına uyarısı

    "Kovid-19 salgını bitti" sözü tepki çekti

    Kuraklık küresel dert haline geldi

    Havalar soğuyacak

    Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

    Avrupa Konseyinde gündem Türkiye

    Bizi parlamenter sistemle taçlandırın

    Barışın gelmesi için dua ediyoruz

    Fahiş okul servisi ücretine tepki

    1 milyona yakın kişi daha icralık oldu

    Nijerya'da 100 bin kişi evsiz kaldı

    DGM: Acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

    Denizli'de midibüsle tır çarpıştı: 17 işçi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Brüksel’den Şanghay’a...
    Ahmet BATTAL

    M. Kemal, laiklik ve savruk dindarlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail'le ilişkiler tamgaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi
    Faruk ÇAKIR

    Alkışlanacak projeye alkış
    Genel

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Nezihane, nazikane, kavl-i leyyin
    Muhammet ÖRTLEK

    Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Tartışmaları-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.