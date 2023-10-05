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5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ormanın nazik, saygılı misafirleri olduk

Enes Uyar
05 Ekim 2023, Perşembe
Pazar günleri bir araya geldiğimiz arkadaşlarla, bu hafta ormana pikniğe gittik.

Bu etkinlik sadece bir piknik değil, aynı zamanda eğitimci büyüklerimizle bir gezi, bir tanışma, bir Risale-i Nur sohbeti dinleme, bir yeni arkadaşlarla tanışma, bir genç arkadaştan ney ziyafeti, bir sosyal çevre kazanma, bir ormanla tanışma gibi onlarca kazanımı içinde barındırdı.

Ben, önce canlıların hayat kaynağı olan ormanlarımız üzerine bir kaç cümle kurmak istiyorum.

Dünya nasıl nefes alıyor hiç merak ettiniz mi? Ormanlar, insanlar yer üstünde ve yer altında yaşayan hayvanlar ve diğer canlıların ortak kullanım alanları, aynı zamanda önemli oksijen kaynağıdır.

Ormanlarımız çok güzel ama onları ziyarete gittiğimizde onlar için nasıl misafirler olduğumuz düşündürücü. İnsanlardan bazıları ormana karşı saygısız misafirler. Nitekim kirletenler, dikkatsizlik sonucu yakanlar ormanlardaki mahlukatın ve kamunun hakkına girmektedirler.

Bugün biz de nur medresesindeki arkadaşlarla ormana misafir olduk. Ormanda Risale-i Nur dersimizi yaptık, namaz kıldık, ikramlardan sonra çay yapmak için kozalak toplamaya gittik. Ormanda pek çok başka misafirler de vardı. Orada piknik yapmak için gelen başka bir kişi sigara içiyordu. Sigarasını bitirip söndürmeden sigarayı fırlattı ben de o sigarayı görüp söndürdüm ve o kişiyi uyarmaya gittim ama uyarmama rağmen hiç aldırış etmedi. Ben de onu Allah’a havale ettim. Ormanlarda her canlının hakkı vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm); “Kıyamet kopsa bile elinizdeki fidanı dikin” buyurmuş. Yine Peygamberimiz; “Bir müslüman diktiği ağaçtan insanlar, hayvanlar ve her hangi bir canlı yiyecek olsa o kişi için birer sadakadır” buyurmuştur.

Ormanlarda yaşayan canlıların hakkına saygı duyan nazik misafirler olmalıyız. Sizin evinize bir misafir geldiğinde sağa sola zarar verse, yakıp yıksa, kirletse onu nasıl karşılaşsınız? İşte biz insanlar da canlıların yaşam alanları olan ormanlara misafir olduğumuzda, orada yaşayanların hayat hakkına saygı duymalıyız. Saygısız, görgüsüz, pis misafirler olmamalıyız. Nitekim biz Nur talebeleri ormanda pikniğimizi yaparken ve sonrasında ortamı temiz tuttuk. Çöplerimizi attık. Saygılı, görgülü misafirler olduk. Bunu aynı zamanda Risale-i Nurlardan aldığımız dersle, Allah’ın yarattığı muhteşem mahlukata saygının, hürmetin bir gereği olarak yaptık. Her insanın varlığından istifade ettiği ormanların varlığına saygı duyması bir insanlık görevidir. Buna dikkat etmeliyiz.

Daha güzel bir dünya dileğiyle ve dualarla. 

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