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24 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Sınırlarını Kur’an’ın çizdiği hayat tarzı

Enes Uyar
24 Eylül 2023, Pazar
İslam’da hayatın her yönüne dokunan görgü ve ahlak kuralları vardır.

Bu yönüyle İslam, yaşanan hayatın ta kendisidir. Edep de kişi hayatında görünür hale gelen İslamın ahlak kurallarındandır. Edep, toplum töresine uygun davranma veya iyi ahlak, incelik, terbiye olarak tanımlanır.

Edep, davranış bağlamında, öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder: “İncelik, görgü, ahlak, terbiye, nezaket, sevecenlik”. Nasıl insan havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi ahlaki yönden de edebe ihtiyacı vardır. İnsan edeple güzeldir. İnsanın özünde, sözünde edep olmalıdır. Bir şeyi yaparken bir şeye karar verirken edeple yaklaşmalıdır. Hacı Bayram Veli Hazretleri bize 

‘edeb’i şu sözlerle anlatmaktadır: Edep bir taç imiş nur-u hüdada, giy o tacı emin ol her beladan.

Edep, insanın Cenab-ı Allah’ın emrini yerine getirmesine ve böylece rızasını kazanmasına vesiledir. Edep aynı zamanda saygı duymanın ve sevgi ile yaşamanın anahtarıdır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) edebi, “Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olandır” diye tarif eder. Yine Peygamberimiz konu ile ilgili güzel sözlerinden birinde, “Ben güzel ahlakı ve edebi tamamlamaya geldim” buyurmaktadır. Edep bir anlamda nefsi başıboşluktan kurtarıp, Kur’an’la terbiye etmektir. 

Edepli insan hem vicdan sahibidir hem de aklını doğru kullanma çabasındadır. Birilerine yol gösterirken, konuşurken, danışırken hakaret etmez, merhamet ve şefkatle sözünü söyler ve davranışta bulunur. Edepli insan haddini bilir, başkasından zarar görebilir ama o kimseye zarar vermez. Aldanabilir ama aldatmaz. Edep, Kur’an’ın sınırlarını çizdiği bir hayat tarzıdır. İslamın edep çizgisinde fert ve aile hayatı olarak yaşamak dualarıyla.

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