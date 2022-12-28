Evlilik olmadan aile olmaz

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde Hürriyet Seminerleri serisi sürüyor. Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde uzun zamandan bu yana süren Hürriyet Seminerleri serisinin bu haftaki misafiri İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi siyaset bilimi hocalarından Prof. Dr. Ahmet Yıldız oldu. Prof. Yıldız’ın “Kişisel Seçim Hakkı ve Postmodern Aile” başlıklı konuşmasını özet olarak okuyabilirsiniz.

90’lardan sonraki dünya, öncesinden farklı. İnternetin girdiği dünyadayız. Artık açık uçlu hale geldi bütün toplumlar. Koruma altına aldığınız, sınırlarla koruduğunuz hiçbir toplum kalmadı. Buna İran toplumu da Suudi toplumu da dahil. Dijital dünyada her türlü fikirle, görsel obje ile etkileşim içerisine giren yeni kuşakların tercihlerinin de süreç içerisinde değiştiğini, özellikle 2000 sonrası doğan kuşağın bunun sonuçlarını net bir şekilde yansıttığını görüyoruz.

(...)Modernliğin “katılığını” 60’lardaki “sivil haklar hareketi”ne kadar uzatmak mümkün. Sonrasında modernlik katılığını yitirmeye başladı; Bauman’ın deyimiyle her şey “akışkan” hale geldi, sabiteler değişkenleşti. Sivil haklar hareketinin taşıyıcısı siyah hareketiydi. Amerikalı siyahların oy verme hakkına kavuşması sivil haklar yasasıyla beraber 1964’te gerçekleşmiş bir şey ama Malcolm X’in de bir parçası olduğu, Martin Luther King’in öncülüğünü yaptığı sivil haklar hareketi son derece önemli bir hareket, bunu not edelim.

Evrensel doğrular reddedildi

Bu hareket ve Vietnam Savaşıyla savaş sonrasının beraberinde getirdiği bezginlik, hayatın konforuna ve büyülerine tutkunluk ve bunları tüketme eğilimi ile birleşince Amerika’da ve Avrupa’da cinsel devrim diyebileceğimiz bir süreç ortaya çıktı. Bu sürecin özellikle internetin ortaya çıkmasından sonra aldığı biçimle birlikte artık son derece farklı bir dünyada yaşar hale geldik. Modernizmin evrensel doğrularının reddedildiğini, -yanlış veya doğruluğundan bağımsız söylüyorum- artık günlük etkileşim içerisinde kişiselleştirilen bir gerçeklik ya da hakikat anlayışıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Dolayısıyla gerçeği insanın kendisinin öznel olarak inşa ettiği anlayışına dayalı bir yaklaşım ortaya çıktı. Artık sabit bir gerçeklik yok. Evrensel bir hakikat yok. Siz sadece sizin için doğru olanı kendiniz gündelik hayat iklimi içerisinde üretiyorsunuz, inşa ediyorsunuz. Bunun beraberinde getirdiği şey, “haklar söylemi”nin de bir anlamda dönüşmesi idi.

Müslüman dünyadan tek temsilci yoktu

Allah, vahiy ve ahiret yerine insanın aklını ikame eden ve bunu da tabiattaki düzeni toplumsal düzene aktarma iddiasıyla gerçekleştirmeye çalışan modernist yaklaşım, savaşın da beraberinde getirdiği yıkım ve etkiyle bir evrensel haklar beyannamesi kabul etti 1948’de. Burada ilginç olan şudur; beyannamede hemen her kültür ve kıtanın temsil edildiği bir hazırlık süreci vardır ama Müslüman dünyadan tek bir temsilci yoktur. Müslüman dünyayı da bir Hıristiyan oryantalist temsil edecektir. Çünkü tamamıyla sömürgeleştirilmiş ya da ikame sömürgecilik olarak adlandırabileceğimiz yerli ama modernizmi benimseyen ve zihnen batılı yönetimler altındaki İslam dünyasında, İslam’ın bu konuda söyleyeceği sözü seslendirebilecek yetkinlikte alimin olmadığı bir ortamda, insan hakları evrensel beyannamesi bütünüyle liberal öğretinin temellerine göre biçimlenmiştir.

Dinin olmadığı bir toplum yok

Bu haklar söylemi mutlaklaştırılarak karşımıza çıktığından ciddi problemler içeriyor. Çünkü insanı sadece hak öznesi olan bir varlık olarak görüyor, dolayısıyla sorumlulukları, görev anlayışını bir tarafa bırakıyor ve bunu da yine insana referansla yapıyor. Allah’ın yerine insanın aklının ikame edilmesinin beraberinde getirdiği bir sonuç. Dolayısıyla insanın amaçlaştırılması gerektiği anlayışı, insan haklarının sivil ve siyasi hakları olarak ortaya çıkıp somutlaştı.

O zaman daha çok geniş bir çerçeveye sahip değildi ama daha sonra eklenen üç dört ve nihayet beşinci evre ya da kuşak haklar söylemi bunun içini oldukça boşalttı ve dolayısıyla da o hakları tanımlayanların tercihlerini evrensel doğrular şekline dönüştürmeye başladı. Bunun beraberinde getirdiği temel problem şu: Bizim objektif bir ahlak anlayışımız olabilir mi? Herkes için geçerli bir ahlak kriteri var mı yoksa ahlak tamamen toplumdan topluma ve hatta kişiden kişiye değişir mi?

Şimdi bizim kültürel evrenseller dediğimiz bir kategori var. Mesela din bir kültürel evrenseldir; devletsiz topluma rastlayabilirsiniz tarihe doğru yolculuk yaptığınızda. Ama çeşitli biçimleriyle dinin olmadığı bir toplum yoktur. Aile bir kültürel evrenseldir, ailenin olmadığı bir toplum yoktur. Dolayısıyla birtakım kültürel evrenseller var, birtakım tabular var. Mesela ensest bütün toplumlarda var olan bir yasaktır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası çok ciddi dönüşümler gerçekleşiyor

İnsan hakları söyleminin ilk ortaya çıkışı, kökeninde insanı Allah’a atıfla tanımlar. “Allah insanları eşit yaratmıştır” der Amerika’nın kurucu babaları. Ama Allah’ın yerine tabiatı ikame ettiğimizde o fiktif hale geliyor. Dolayısıyla siz bir musavver referans noktası inşa ediyorsunuz. Bu yıkıldığı zaman, “sana göre, bana göre” ölçüsü geldiğinde moral rölativizm hakim olduğunda doğruluğun ölçüsünü nasıl bulacağız? Kültürel evrenselleri muhafaza etmemiz mümkün olabilir mi? O zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Şişenin kapağını açtık, cin dışarı çıktı ve bir daha içeriye girmiyor.

Bu nelere yol açtı? İkinci Dünya Savaşına kadar batılı toplumlarla diğer toplumlar arasında aile değerleri açısından, dine atfedilen toplumdaki değer açısından, günlük ilişkileri biçimlendiren değerler açısından çok fazla bir fark yok. Ama ikinci Dünya Savaşı sonrası çok ciddi dönüşümler gerçekleşiyor. İlk defa kadın ve erkek bedeninin metalaştırılarak görsel unsurlar üzerinden ticarileştirildiğini ve pornografinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, tarihte bir ilk.

Bu kurallar ağının temeli insana verilen cinsel organların ve işlevlerinin esas itibariyle üremeyle ilişkili olduğu, bu üremenin kadın ve erkek arasında gerçekleşen, sadakate dayanması gereken, bunun da iffeti talep ettiği bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesi gerektiği anlayışına dayanıyordu. Bu evliliğe dayalı aile anlayışlıydı. Evliliğe dayalı aile anlayışı yavaş yavaş yıkıldı. Nasıl yıkıldı? Önce cinsel aktiviteyle çoğalma arasındaki ilişki kesildi. Doğum kontrol teknikleri cinselliği giderek üremeden bağımsızlaştırdı. Buna kürtaj eklendi. Nihayetinde bugün geldiğimiz noktada üreme için artık kadın ve erkeğin bile birbirinden bağımsızlaştığı bir tür tavuk üretme çiftlikleri gibi insan üretme çiftliklerinin kurulmasının gündeme gelebildiği bir ortama eşcinsellik eklendi.

Eşcinsellik militan bir aktivizm üzerinden dile getirildi ve cinsel devrimin tepe noktasına yerleşen kapak oldu. O kapağı kaldırdığınızda onun içerisinden bütün günahlar geliyor. Artık ensest kalkıyor, sorgulanıyor, pedofili normalleşiyor. Aile geleneksel anlamda hani geleneksel geniş aile fazla geleneksel, ama çekirdek aile de ortadan kalktı. Dolayısıyla artık aynı cinsin “evliliğini” konuşur olduk. Bu bir oksimoron, kendi içerisinde çelişen, bir araya gelemeyecek bir şey. Cinselliğin üremeden bağımsızlaştırılması sonucunda aynı cinsin “evliliği” ve tek ebeveynli aileler meselesi ortaya çıktı.

Evlilik iffete dayanır

Böyle bir ortam içerisinde tek ebeveynlik yaygınlaştı. Sadakat bir değer olarak anlamını yitirdi. Sadakat olmayınca iffet de kayboldu. Aslında hepsinin temelinde iffet var. Evlilik iffete dayanıyor. İffet olmadan sadakat olmaz. Sadakat olmadan evlilik olmaz. Evlilik olmadan aslında aile olmaz. Bugün geldiğimiz noktada Batıda bunların ve eşcinsel “evliliklerin” onaylandığını görüyoruz. Batı’da derken Amerika, Kanada, İskandinav ülkeleri, Avrupa buna dahil. Afrika’da sadece Güney Afrika, Asya’da şu anda sadece Tayvan bunu legalleştiren ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Buna çok güçlü bir tepki söz konusu olsa da.

Homoseksüellik ile ilgili üretilen ve bize doğru diye tanıtılan şeylerin pek çoğu da “sözde-bilimsel”dir; gerçeklikle ilgisi yoktur. Mamafih, kendisini dayatma gücü çok fazla olduğu için kötü olan ancak kendisini dayatarak rahatlayabilir. Varlığını normlaştırarak teminat altına alabildiğini düşündüğü için bunun norm haline gelmesi, bu normun diğerleri tarafından da kabul edilmesi ve sorgulanmaması konusunda son derece militan aktivist bir yaklaşım görüyoruz.

Tarih boyunca eşcinselliğin var olduğunu elbette biliyoruz. Ama bu eşcinsellik, “eşcinsellik normal bir şey, sizin de normal görmeniz gereken bir şey” şeklinde değildi. Günah olarak yaşanan, toplumların kıyısında köşesinde yaşanan, yanlış olduğu kabul edilen bir pratik olarak vardı. Bugün ise kendisini normal olarak dayatma noktasına gelen ve bunu da kişisel seçimle açıklayan bir şey.

DEVAM EDECEK

ANKARA - YENİASYA