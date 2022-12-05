"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İnsanı vicdan kurtarıyor

05 Aralık 2022, Pazartesi 20:12
İstanbul’da 2. Gençlik Seminerinde konuşan Mehlika Gürsoylu, “Gençliğin mahiyeti” başlıklı sunumunda vicdanın Allah’ı tarif eden bir kurtarıcı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay birincisi yapılan Gençlik seminerlerinin ikincisi gerçekleşti. İstanbul Hanım Okuyucuları tarafından organize edilen seminer, “Gençliğin mahiyeti” başlığıyla Mehlika Gürsoylu tarafından yapıldı. Programın sunuculuğunu Zeynep Aksoy Özbey yaptı. Mehlika Gürsoylu konuşmasında; insanı, yaratılış amacını, bu amaca yönelmesini sağlayacak cihazları, bu amaca engel olacak unsurları, gelişim sürecini, yaşadığı evreleri ve bu evrelerden gençliği anlattı. Gürsoylu, Risale-i Nur’un farklı yerlerinden açılımlar yaptı. İnsanın yaratılışı ile ilgili şunları aktardı: “Enva-ı zîhayat içinde en ziyade rızkın envaına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak, insanı bütün esmasına câmi’ bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata mâlik bir mu’cize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddî ve manevî rızkın hadsiz envaına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu câmiiyete göre en a’lâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükürdür. Şükür olmazsa esfel-i safilîne düşer, bir zulm-ü azîmi irtikâb eder.”  

Vicdan insanı uyanık tutuyor

Gürsoylu, insanın yaratılış amacına yönelmesini sağlayacak cihazların cesed , kâinat, akıl, vicdan ve ruh olduğunu; bu amaca engel olacak unsurların ise şeytan, nefis ve ümitisizlik olduğunu söyledi. Sonrasında insanın gelişim süreci, yaşadığı evreler ve bu evrelerden gençlik anlatıldı. Vicdanın Allah’ı tanıtan dördüncü bir kurtarıcı olduğundan bahsedidi. Gençlik seminerleri serisi, her ayın son haftasında devam edecek. İstifadeniz bol olsun.

İSTANBUL - KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanı vicdan kurtarıyor

    Zincir marketlerde denetimi yapıldı

    Hindistan’ın başkentinde gündem ''hava kirliliği''

    'Yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız'

    Hazar Denizi kıyısındaki fok ölümleri endişelendiriyor

    Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 11 kişi yaralandı

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    Sıfır ÖTV senaryosu

    Gözler kasım ayı enflasyon verilerinde

    Fransa, rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi

    Endonezya'da alarm durumu devam ediyor

    İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

    Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

    Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

    Tesla, Çin'deki 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

    Kahve lüks oldu

    Düzce'de eğitime yarın yeniden başlıyor

    Tahıl koridoruyla 13 milyon ton tahıl taşındı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”
    M. Said ZEKİ

    Kıyamet öncesi tuhaf zamanlar...
    Genel

    Sıfır ÖTV senaryosu
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin hakikî saadeti Kur’ân’a ittiba ile mümkün
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin hedefi iktidardan öte, demokrasidir…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hata ve kusurlarını itiraf edenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.