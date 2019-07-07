Nurun genç kahramanları

Nevşehir’den kardeş ve abilerle Ayaş okuma programına katılmak için yola çıktık. Bir hafta süren okuma programı ihlâs ve uhuvvet ile dolu dolu geçti.

Zübeyir Ağabeyin düsturunu esas alarak okumalarımızı yaptık. Kardeşler bir yandan ezber yaparken bir yandan da Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin vecizelerinden ezber yaptılar. Diğer şehirlerden gelen kardeş ve abilerle de muhabbet ettik.

Manevî bir kardeşlik atmosferi içinde hoşça vakitler geçirdik. Programımız ilk olarak Isparta- Barla gezisi ile başladı.

Üç gün Üstadın ve Nur Talebelerinin orada hayatlarını sürdürdürdüğü mübarek beldeye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

Barla Mezarlığı, Bediüzzaman’ın evi, Yokuşbaşı Camii, Eğirdir Gölü, Cennet bahçesi, Çam Dağı’nı gezerek tefekkür ettik. Barla’daki abiler hatıralar anlattıkça bizler daha da şevklendik. Kardeşler de çok memnun kaldı. Bazı kardeşlerimiz aramızda yeniydi.

Onların da gelirken aklındaki sorulara Risale-i Nur cevap verdi. Okuma programı sabah namazı ile başlayıp yatsı namazına kadar sürdü.

İlk başta Nevşehir’deki abiler olmak üzere bu programı düzenleyen, bize yer tahsis eden Ankara’daki abi ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Böyle hizmetlerin devamını Rabbimden temenni ediyorum.

Nur Yolcusu” insanlığa örnek olacaktır.

Kudsî heyecanlarla, gönüller dolacaktır.

Mefkûresi, günden güne erdikçe kemâle,

Gark olmada iç âlemi, en tatlı visâle.

Şiirinde anlatıldığı gibi, bizler de o heyecanı yaşadık.

Programa katılan kardeşlerin program hakkındaki görüşlerini ilettiler, biz de kaleme aldık .

Bakalım gençler ne demiş:

Ziya SEZER: Lise 11. Sınıfa geçtim. Hem Üstada, hem de Risale-i Nur‘a bakış açım genişledi. Risale-i Nurlar’ı okudukça aklımdaki müşkil sorulara cevap buldum. Şevke medar bir programdı. Programı düzenleyen abilerime teşekkür ediyorum .

Uğur SEMERCİ: Lise 10 . Sınıfa geçtim. Bu program bana çok şey öğretti. Ahiret işlerinin, dünya işlerinden daha önemli olduğunu öğrendim. Bütün abilere ve programa katılan kardeşlere teşekkür ediyorum.

Musab KIRMIZIGÜL: Lise 10. Sınıfa geçtim. Program benim için çok yararlı ve öğretici oldu. Bana okumayı daha da sevdirdi. Oradaki kardeşlerimle ve abilerimle aramızdaki bağı kuvvetlendirdi. Emeği geçen hocalarıma abilerime teşekkür ediyor, Allah bunun gibi programların devamını nasip eylesin inşallah.

Muammer POLAT: Liseye geçtim. Programa ilk defa katılıyorum. Benim için program eğlenceli ve zevkli geçti. Abilerimle tanıştıktan sonra anladım ki, benim başka bir ailem daha varmış. Programı düzenleyen abilerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum.

K. Yuşa PALTEKİ: Öncelikle bu ortamı bize hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Böyle programlar sayesinde ahiret hayatımıza birer zemin hazırlıyoruz . Program gerçekten güzeldi. Ortaokul çağından üniversite çağına kadar bütün kardeşlerimize güzel bir ortam yakaladık.

Emre TUNCEL: Okuma adeta bir bayram havasında geçiyor. Gençlerle namazlar, tesbihat okumalar, geziler çok verimli oldu Elhamdülillah. Katılan herkese tebrikler teşekkürler. Baki Muhabbetler ...

Yaşar TOPÇU: Emeği geçen bütün ağabey ve kardeşlerin emeklerine ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Güzel programdı bizlere çok yararlı ve öğretici oldu.

Hepinizden Allah razı olsun. Programların devamını diliyoruz .