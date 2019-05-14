Değişmeyen tek gündem: Eğitim

Hızla değişen gündemlerimiz var.

29 yıllık ömrünün 17 yılını AKP iktidarıyla geçirmiş düşündüklerini yazmayı seven bir vatandaş olarak oldukça zorlanıyorum artık konu seçmekte çünkü çeşit çok bol. Fakat öyle zannediyorum ki aslında gündem tek. Eğitim!

Yıllardır demokrasiyi konuşuyoruz bu topraklarda, ama yıllardır… Yıllardır adaleti hak ve hukuku konuşuyoruz ve mutlaka bir dönem birileri sanki kendisinin ihtiyacı olmayacakmış gibi iş görüyor. İktidar mensupları bizi patates soğanla terörle yok ekonomiymiş yok adaletmiş, demokrasiymiş, falan oyalayıp engel olmaya çalışıyorlar sürekli. İşte çok önemli gayeleri olduğu ve düşmanları da bol olduğu için öyle hakmış hukukmuş pek umursayamıyorlar. Sonuçta düşünsenize ülkenin bir yarısı ya hain ya da hainlere yardımcı oluyor onlara göre. Oysa ne kadar güzel söylemiş Şeyh Edebali: “Ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın.”

Daha gerilere gidecek olursak şahsî işlerinde şahsî kandillerini kullanan halifelerimizde var aslında. Ama şimdi onlarda bilememişler de olabilir güçlü devlet olmak için zengin görünmenin gerektiğini. Sonuçta öyle davranıp kıt’alara hükmedecek halleri yok ya!

Evet dedim ya asıl gündem eğitim aslında. Çünkü ne geliyorsa başımıza ….. Bu cümlenin devamını kutuplaşan ülkemizdeki guruplar diğerlerini suçlayarak dolduruyorsa eğer işte ne geliyorsa başımıza tam olarak bundan geliyor. İşte bu da tam olarak eğitilememekten geliyor. Tarihi dizilerden öğreniyoruz, okula daha çok para kazandıracak bir meslek edinmek için gidiyoruz. Yuvamızı kadınsak kocamız bizi baksın diye erkeksek yemeğimiz pişsin diye kuruyoruz. Çocuk sahibi olmayı yaşlılığımız garantide olsun diye istiyoruz. Şimdi bir de çeşidi oldukça fazla olan bebek partilerini yapıp sosyal hesaplardan paylaşmak var. Bu liste böyle uzayıp gidiyor işte. Sonra bu toplum yapısıyla ‘muhteşem bir demokrasi ve adalete sahip olalım’ dünyaya kafa tutalım istiyoruz. (Bu kafa tutma kısmı çok önemli. İnsan gibi geçinsek olmaz mı diyen bir Allah’ın kulu yok arkadaş!) Çünkü bütün bunlar için bizim iyi olmamız değil, liderin iyi olması yeterli! Bize de sadece onun peşine takılmak kalıyor böylece.

Eksiğiyle, fazlaca karamsar olmacasıyla ve biraz da kinayeli anlatmacasıyla durum bu. Karmakarışık bir zihinden toparlanabilenlerde öz olarak bu. Ama bence yazar okura mesajı verdi. :)