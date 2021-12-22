Sıra, kulak tıkayanlar da mı?

Sebebi ne olursa olsun, netice itibarıyla ülkemiz derin bir krizin içine sürüklenmiş durumda.

Ekseriyetle, ‘Araba devrilince yol gösteren çok olur’ misali; kriz iyice ortaya çıktıktan sonra yol gösterenler de artıyor. Oysa “Perşembe’nin gelişi Çarşambadan bellidir” kuralı gereği şu an içinde bulunduğumuz krizin gelmekte olduğu yıllar öncesinden belliydi.

Nitekim dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bile, eninde sonunda küresel senkronize büyümenin devam etmeyeceğini dile getirerek, “Çatıyı güneşli havada onarmak gerekir. Bugünden sağlamlaşmamız lâzım” demişti. (dunya.com, 23 Mart 2018)

“Bu gidiş hayra âlâmet değil. Kalıcı reformlar yapılsın. AB yolunda kararlı adımlar atılsın” ve benzeri tavsiyeler de yine Türkiye’yi idare edenler tarafından dikkate alınmadı. Yanlışlara itiraz edip ikaz vazifesini yerine getirenler hep ‘muhalif’ olarak görüldü ve nihayet kriz adım adım büyüdü.

Bütün bunlar yaşanırken, gelmekte olan sıkıntıları görenlerin bir kısmı da “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” tavrı takınıp susmayı tercih etti. Oysa yapılması gereken iş, yanlışlara mümkün olduğu kadar erken itiraz etmekti.

Elbette mesele sadece ekonomi sahasında suskunluk değildi. Bundan çok daha önemlisi, hak, hukuk ve adalet sahasında yaşanan yanlışlardı. Bir değil, belki de dokuz yüz doksan dokuz tane “yüzde yüz yanlış” karar alınıp adımlar atıldığı halde “Türkiye’nin en ünlü ve en ünsüz” hukukçular çoğunlukla sustu. Yanlışlara itiraz edilmedi, feryatlar duyulmadı ve bu yollar zararın kendilerine dokunmayacağı düşünüldü. Elbette bu ‘eşyanın tabiatına aykırı’ bir durumdu. Neticede aynı gemide, aynı köyde ve aynı mahallede yaşanıyor. Gele gele zarar, haksızlıklar karşısındaki çığlıklara kulak tıkayanlara da geldi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ankara’da yaptığı açıklamada, “Siyasî iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça, halkın sorunlarını göz ardı ettikçe kriz daha da büyüyor” demiş. El hak doğru. İkazlar ve itirazlara kulak tıkandığı yönde istikameti muhafaza etmek mümkün olur mu?

Son gelişmeler üzerine açıklama yapan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği de ‘hal ve gidiş’e itiraz etmiş. Ekonomi alanındaki yetkili kişi ve kurumlara, “Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” çağrısı yapılan TÜSİAD açıklamasında, “Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. (...) Nitekim yeni iktisadî tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. (...) Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tesbitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır. (...) Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir” denilmiş. (aa, 18 Aralık 2021)

Bazı siyasetçiler de “Bu kadar ekonomi fakültesi var. Neden kimseden bir öneri yok?” sorusunu gündeme taşımış. Doğrudur, ancak belki de esas soru “Bunca hukuk fakültesi varken apaçık hukuksuzluklara karşı niçin itiraz sesleri yükselmiyor?” şeklinde de olabilirdi.

Hal ve gidişe bakılırsa, itiraz sırası şimdiye kadar ‘kulak tıkayanlar’a da gelmiş gibi görünüyor.