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10 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

Sudan’ı kim görecek?

Faruk ÇAKIR
10 Kasım 2026, Salı
Bir Müslüman ülke daha acılar içinde kıvranırken başta diğer Müslüman ülkeler olmak üzere dünya bu acıyı, bu dramı, bu yangını seyretmeyi tercin etmiş durumda.

2025 yılı itibarıyla nüfusu 51,8 milyon olan ve yüzölçümü bakımından Afrika’nın üçüncü büyük ülkesi Sudan’ın başı dertte ve biz bu derdi daha çok “beş vakit kınadığımız” yabancı kuruluşlar eliyle öğreniyoruz. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’da çatışmaların 3,5 yılı aşkın süredir sürdüğünü ve bu ülkenin dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ettiğini bildirmiş. (aa.com.tr, 6 Kasım 2026)

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat, düzenlenen basın toplantısında Sudan’daki duruma ilişkin bilgileri paylaşmış. “Sudan’daki yıkıcı çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca kişi, ciddi fon yetersizlikleri nedeniyle acil barınma imkânları ve temel ev eşyalarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya” ifadelerine yer verilen açıklamada, Sudan genelinde tahminen 15,4 milyon insan acil barınma desteğine ve temel ev eşyalarına ihtiyaç duyduğu belirtilmiş. 

Açıklamada, kaynak kısıtlılığı nedeniyle insanî yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerinin yalnızca yaklaşık yüzde 6’sına öncelik verebildiğine işaret edilerek, “Şu ana kadar sadece 936 bin kişiye yardım ulaştırılabilmiş durumda. Bu da giderek artan ihtiyaçlar ile bunlara cevap vermek için mevcut olan kaynaklar arasında büyük bir uçurum olduğunu gösteriyor” değerlendirmeleri yer almış. Acil durum stoklarının tehlikeli derecede azaldığına dikkat çekilen açıklamada, acil olarak esnek fon desteği sağlanmaması halinde daha fazla ailenin gelecek ayları zorlu hava şartlarına, güvensizliğe, şiddet riskine ve sömürüye karşı yeterli korumadan yoksun bir şekilde geçirmek zorunda kalacağı uyarısı yapılmış.

Dünya hükmen bir köy haline geldiğine göre hangi komşumuz olursa olsun başı derde girdiğinde onun derdine çare araman insanlık vazifesidir. Hele hele bu “komşu”muz Müslüman bir ülke ise orada yaşananlarla daha yakından ilgilenmek icap etmez mi?

Peki, hükmen komşumuz olan Sudan’la ne kadar ilgiliyiz? Kaç sivil toplum kuruluşu mu meseleleri gündeme taşıyor ve çare arıyor, sunuyor? Mutlaka bu yönde çalışmalar yapan vardır ve bunlar tebriki hak eder, ancak Sudan meselesinin umumî anlamda Türkiye’nin gündemine giremediği de bir gerçek değil mi?

Müslüman ülkelerin dertleriyle dertlenmek maksadıyla kurulan İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne ölçüde Sudan kriziyle ilgilidir? Yapabildiğinin ne kadarını yapıyor?

Türkiye’nin onlarca sıkıntısı olduğu doğrudur, ancak bu sıkıntılar hükmen komşumuz olan Sudan’da yaşananlarla ilgilenmeye mani olmamalı. Hiç değilse duaya vesile olması için Sudan gündemimizde olmalı. Elbette yapabileceğimiz bir şey varsa onu da yapmaktan geri duramayız... Ne Sudan’da ne de başka bir yerde insanlar mağdur olmamalı. Mağdurlara el uzatman temel insani vazife değil mi? O halde vazifemizi yapalım...

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