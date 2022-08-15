Nurettin Tokdemir’in unutulmayacak hizmeti

Bugün 14 Ağustos 2018 tarihinde vefat eden Nurettin Tokdemir ağabeyin vefat yıldönümü.

1991 yılı seçimleri öncesinde Hatay’a bir program için gittiğimizde tanışmıştık. Milletvekili seçilip Ankara’ya geldiği andan itibaren de görüşmelerimiz hiç kesilmedi. Siyasetteki tecrübesi ve meselelere Risale-i Nur perspektifinden bakması ile her zaman bize yol gösterici oldu. 1960’lı yıllarda İstanbul’da Zübeyir Güldüzalp ve Mehmet Kutlular ağabeylerle beraber İttihad ve Yeni Asya’nın kuruluşunda bulunması nedeniyle, o döneme ait hatıraları paylaşması bizim için hep önemli oldu.

Her zaman Nurları yerli ve yabancılara anlatmak için bizleri hep teşvik etti. “Şu büyükelçilerden, siyasetçilerden randevu alalım anlatalım, sivil toplum örgütlerini ziyaret edelim” diye hep bizi sıkıştırır, randevu alana kadar da sık sık ikazlarda bulunurdu. Yerli ve yabancı birçok kişi bu vesile ile görüşmelerimiz oldu. Dolmuşta karşılaştığı yabancı öğrencileri büroya getirip bizlerle tanıştırırdı.

Risale-i Nurlara bandrol engeli ve ardından da devlet tekeline alındığı dönemde günlerce beraber Meclis bahçesinde, kulislerde ve milletvekili odalarında verilen mücadelesini hiç unutmayacağız. Devlet tekelinin kaldırıldığı müjdesini Meclis koridorlarında aldığımızda beraber döktüğümüz gözyaşını da...

2014 yılında Risale-i Nurlara bandrol verilmemesi üzerine Yeni Asya olarak bir hukuk mücadelesine başlamıştık.

Bu tarihte Yeni Asya Neşriyat, yıllardır basıp insanların istifadesine sunduğu Risaleler arasında yer alan “Vesvese Bahsi”ne bandrol almak için Kültür Bakanlığı’na başvurmuş ama bandrol verilmeyince büyük bir hukuk mücadelesi başlamıştı. O tarihe kadar Yeni Asya Neşriyat yıllardır yaptığı gibi, kitabı başmış, satışa sunmak için Kültür Bakanlığı’na başvurmuş ama “bandrol” verilmemişti.

Araştırmalar neticesinde, Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ‘mirasçılık belgesi verilmesi talebi’ ile bir dâvâ açıldığı, ardından bu dâvâ gerekçe gösterilerek, Risale-i Nurların basımında neşir hakları yönünden bir belirsizlik olduğu, hak sahiplerinin belirlenmesi amacı ile dâvâ açıldığı belirtilerek Risale-i Nurların basımı için bandrol verilmemesi talebinde bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Kültür Bakanlığı ile bu işin içinden çıkılamayacağı hesaba katılarak o dönemdeki hükümet Risale-i Nur’ları “devlet tekeline alma” konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veren Torba Kanunu içine (87. Maddesi) bir madde ilave etti. Bandrol meselesi artık başka bir boyut kazanmıştı. Kanun çıkartılarak Risale-i Nurlar devlet tekeline alınmak isteniyordu. Meclis’te bir gece yarısı çıkartılan bir kanunla Risalelerin basımı “tüm hak ve yetkileriyle birlikte” Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildi. Yani, Risale-i Nurlar Diyanet’in tekeline bırakıldı.

Bu safhadan sonra da gerek anayasa Mahkemesi nezdinde gerekse de yetkinin Diyanet’e verilmesi ile alakalı kararnamenin iptali için Danıştay’ın ilgili dairesinde “meselenin içyüzünün” anlatılması gayreti içine girildi.

Yeni Asya, bu durumu aşmak ve yanlışlığını anlatmak için bir hukuk mücadelesine başladı ve bu mücadele tam tamına 666 gün sürdü.

Yapılan büyük mücadele neticesinde Anayasa Mahkemesi tekel kanununu, Danıştay ise ilgili kararnameye iptal etti. Bundan sonra da çıkan karar doğrultusunda Risale-i Nurları basmak isteyen bütün yayınevleri ve resmî kurumlar Bediüzzaman’ın yasal iki varisi ile “aslına uygun şekilde basılması” şartıyla sözleşme imzalayarak eserleri yeniden basmaya başladılar.

Yeni Asya bu büyük mücadeleyi verirken, ilk günden itibaren yapılan bu hukuk mücadelesinin hep içinde olan merhum Nurettin Tokdemir ağabeyin vefat yıldönümü vesilesiyle bunları hatırladık. Verdiği bu mücadele hep akıllarda kalacak ve hayırlı yâd edilecektir. Tokdemir ağabeye bu vesile ile rahmet ve mağfiret kederli ailesine de sabırlar niyaz ediyoruz.