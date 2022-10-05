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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Anne-baba hukuku

Fatih Yokuş
05 Ekim 2022, Çarşamba
Çağımızın bir başka hastalığı da, büyüklere saygısızlık ve anne-baba hukukuna riayet edilmemesidir. Özellikle Müslümanlar arasında giderek yaygınlaşan bu davranış, yanı büyüklere karşı saygıda kusur hiç de doğru değildir.

Abdurrahman b. Ebubekir (ra) babasından rivayetle: “Resulullah (asm) üç kere, ‘Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi?’ buyurdu. ‘Evet söyle ya Resulullah!’ dedik. Bunun üzerine Resulullah (asm), ‘Allah’a ortak koşmak ve anne-babaya saygısızlık/ kötülük etmektir.’ buyurdu.

Büyük değil en büyük hem de Allah’a şirk koşmaktan sonraki en büyük günah anne-babaya saygısızlıktır. Geçenlerde genç bir hanım; “Amca çiçek alacağım buralarda çiçekçi var mı?” diye sordu.

Ben, olmadığını söyleyip yoluma devam edince bana “Amca, annemle münakaşa ettim, sesimi yükselttim...” dedi. Biraz nasihattan sonra “Kızım Anne-baba çiçeksiz de af eder. Eve git annenin elini öp güzel iki kelime söyle inan çiçekten daha makbule geçer” dedim.

Evine gitti, gerisini bilmiyorum.

İslamiyet “Anne-babaniza of demeyin” der. “Anne-babaya iyilikte (ihsanda)” bulunma zorunluğu var.

Özellikle evlenenler, eşinin hukukunu koruma adı altında anne-babaya saygıyı bir kenara bırakmaktalar. Bu davranış yanlışların en büyüğü, mahkeme’i kübrada terazisini en fazla ağır yapan günahtır. Evlilik Anne-babadan kopma, onları rakip veya eşi ile yuvası için tehlike görme değildir.

Eşini gerçekten seven bir kadın ise; kocasının hatırını ve ahiretini düşünmesi gerekir. 

Bu da kaynanasıyla iyi geçinmek, ona izzet ve ikramda kusur etmemekle ve “ya ben ya annen” ikilemi yapmamakla olur. Beraat gecesinde beni kilab kabilesinin koyunlarının kılları adedince insanlar af edilirke anne-babaya asi olanlar bu aftan mahrum bırakılması dikkate alınması gerekir.

“Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır, büyük mükafat ise Allah’ın katındadır.” (Tegabun suresi 15 ayet)

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