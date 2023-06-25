"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Cehalet

Fatih Yokuş
25 Haziran 2023, Pazar 00:01
Dinî alandaki cehaletin boyutu öyle büyük ki haddi hesabı yoktur. Bilinmesi gerekenler “mavece âleyhi” yani üzerimize vacip olanları dahi bilenlerimiz çok az durumda.

Dünya için kafa yorup gereksiz bir çok bilgiyi öğrenme çabası içinde olanların bir kısmı, imanın ve de İslamın şartlarını dahi bilmemekte. Hatta İslamın miftahi, imanın temel şartı olan “Kelime-i şehadet”i söyleyememekte ve manasını öğrenme gereğini duymamakta.

Tuttuğu futbol takımının, siyasi partisinin, sanatçısının ve sempati kurduğu şeyler hakkında en ince detayına kadar merak edip öğrenme gayreti içinde olanlar çoğunlukla. Ancak sıra dinin direği namaz konusuna geldiğinde tembellik edilmektedir. Bilgiyle ulaşmanın bu kadar kolay olduğu günümüzde dini cehaletin bu kadar büyük olması düşündürücü ve de üzücüdür.

“Ölüm öldürülebilir ve kabir kapasi kapanabilir ise” dinini bilmeyen ve yaşamayan için proplem yok.

Yok eğer Ölüm devam eder ve bir gün sıra bize de gelecekse (ki gelecek) işte o zaman son pişmanlık fayda etmez ve hapı yuttuk demektir.

Yaptıklarımız “eksiksiz ve tam” olarak kayıt altına alınır ve kıyamette başta peygamberler olmak üzere tüm insanların huzurunda “kitabı” eline verilir ve “oku” denilir. “Dünya ahiretin mezraî yani tarlasıdır” burada ektiginin “miskali zerresi” dahi kayıp olmadan ahirette karşılığı verilir.

Dünyada iken güzel bir ameli yok veya az olanlar “keşke kitabımız bize verilmese idi” derler.  Hatta dünyada inançsız olanlar ahirette ve de mahkeme-i kubrada cehennem ateşi ve de azabı gördüğünde “keşke dünyada iken insan olmayaydik ve da burada toprak olaydım” derler. Cehennem meleklerinin başı Malik’e “Ya Malik işimizi bitir” yalvamalari karşılık bulamayacak ve “Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden bize biraz ver” yalvamalari da fayda etmeyecektir.

Bizi ölüm ve de hesap günü beklemekte. Hazırlıklı olmak lazım. Bu da cehaletle olmaz. Bilmek, öğrenmek, yaşamak ve Allah’ın rızasına uygun ile olur. Tebmleliğe, fuzuli işlere ve de malayaniye harcanacak zaman yok. Ecel ne zaman gelecek bilinmez. Azrail bizi bulmadan biz doğru yolu bulalım.

Tövbe edelim. Selam ve dua ile.

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısına tepkiler büyüyor

    Moskova'da 26 Haziran Pazartesi günü tatil ilan edildi

    Bu krizin dünyada örneği yok

    Asgarî ücret cebe girmeden eridi

    Demokrasi zayıfladığında ölümler artıyor

    Sarayın günlük masrafı 14.7 milyon lira oldu

    Eşi görülmemiş bir saygısızlık

    Bizim sularımızda kimse ölmemeli

    Gençlik bunalımda

    Kremlin: Prigojin Belarus’a gidecek

    Wagner: Geri dönüyoruz

    Belarus: Prigojin önerimizi kabul etti

    Ordu'da 65 noktada heyelan oldu

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Mayın iddiası ekipleri harekete geçirdi

    Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

    'Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil'

    54 yılda 99 milyondan fazla kişi Hac yaptı

    'Öğle saatlerinde ve çok aç ya da çok tok şekilde yola çıkılmamalı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Genel

    Bu krizin dünyada örneği yok
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ebed yolculuğu devam ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hürriyet için siyasette ve medyada dayanışma
    Risale-i Nur'dan

    İman, ümitsizliğe düşenleri şevke getirir
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nurları Amerika’ya götür
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mülteciler politikasında ifrat/tefrit
    Durmuş Ali İnci

    Beytullah önünde tefekkür
    Mehmet KARA

    “Zammın anlamı yok”!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.