Cenaze hizmetleri

Acının en büyüğü; ölüm ve ölüm ile yüzleşme anıdır. Hele ölenin; sevdiğimiz, yakınımız olursa o zaman acılar büyüdükçe büyür.

Artık ateş düştüğü yeri yakmıştır. Ağıtlar ve figanlar arş-ı alayı titretir. Oysa ölüm bir mukaderatı ilahidir. Yani her nefis sahibi ölümü tadacak. Bugün onlar ölmüş yarın sıra bize de mutlaka gelecektir. Ölen ölmüş, Rabbine kavuşmuş ve hesap vermek üzere asıl yurduna goçmüştür. Geride kalan sağlar üzerinde ölenin bazı hakları vardır. O haklar; cenazesinin yıkanması, kefeni ve defindir.

Taziyeye gelenlerin karşılanması, ikramı ve başsağlığı mesajlarına cevap verilmesi de yapılması gereken görevlerdir. 6 Şubat 2023’te ülkemizde ve de bölgemizde yıkımı yüksek bir deprem yaşandı. Ülkenin büyük bir kısmı yıkılırken, geride kalanlar seferber olmuş, herkes depremzedeye yardım etme gayreti içine girmiştir. Taşın altına elini değil gövdesini koyan her kesime; dil, din, ırk, millet ve milliyet farkını gözetmek sizin teşekkür etmek boynumuzun borcudur.

Bu depremde canla başla çalışan bir kurum da Diyanet, onun elemanları ile cenaze yıkayan görevlilerdir. Camilerin depremzedelere açılması, cenaze yıkama ve defin işinde görev almaları takdire şayan idi. Özellikle mezarlıklar, cenaze yıkayıcı elemanlar ve görevli imamlar maddi ve manevi baskının çok yoğun hisedilen yerde görev yapmaktalar.

Deprem ve sonrası oluşan yoğun cenaze trafiği, cenazelerin yıkama işi, kefenlemesi ve defini başlı başına zorluğu en yüksek bir iştir. Cenaze yakınlarının tarifi imkansız acıları, bu acılara bağlı ağıt ve ağlamalarına karşı söylenecek tek söz “Allah af etsin, mekanı cennet olsun. Allah sabri cemil nasip etsin” sözüdür.

İşte böyle bir ortamda gelen cenazeleri (enkaz altında kalmış bedenleri hasar görmüş) yıkamak, kefenlenme, ara vermeden bir başka cenazeye başlamak ve bunları yaparken sakin olmak zor hem de çok zordur.

Diyarbakır, Yeniköy Mezarlığı görevliler bu zorluğu başarıyla yerine getiriyordu. Oradaki tüm görevler işini en iyi biçimde yapma gayreti ve çabası içinde idiler. En azından orada olduğum günlerde bunları gördüm ve şahit oldum. Teşekkürler hem de binlerce teşekkürler. Bu acı günde halkın acısını paylaşan, yardım eden; öğretmen, doktor, mühendis, hemşire... Ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın.

