İtikaf ibadeti

Unutulmaya yüz tutmuş ve sünnet olan ibadetlerden biri de itikaftır.

Özellikle bu ibadeti yerine getirenler medyada ve bazen kişiler arasında eleştiri konusu olmaktadır. Camide yatanları ya da bekleyenleri görenlerin; “Burası otel değil” demesi yanlışların başında gelmektedir.

Peygamberimizin (asm) sünneti olan itikaf; Müslüman bir kimsenin niyet getirmek suretiyle az da olsa camide beklemesi demektir. Camiye giren kişi “Niyet ettim itikafa girmeye” derse, camide geçen süre onun için bir ibadettir. Şafii mezhebine göre her cami girişimizde bu niyeti getirmek ve bu ibadeti yapmak sünnettir. Ancak Ramazan ayında müekket sünnet Ramazan’ın sonuna doğru ise daha da önemli bir ibadettir.

Hz. Ayşe radıyallah annemizde rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz (asm) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son 10 gününü itikafa girer ve derdi ki: “Kadir gecesini Ramazan’ın son 10 gününde arayın.” Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefatından sonra zevceleri de itikafa girerdi. (Buhari, Müslim)

İtikaf; kelime olarak bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme demektir. Fıkıhta ise; akıl, baliğ ve mümeyyiz kudretine sahip Müslüman olan kimsenin 5 vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması demektir.

İtikafın rükünleri vardır

1- Niyet getirmek. Niyet etmeden camide kalmak itikaf sayılmaz. Niyeti ise; “camide itikafa girmeye niyet ettim” demesidir. Bir kişi bir camide belli bir zaman dilimi için itikafa niyet ederse o zaman dilimi kadar kalması gerekir.

2-Cami veya mescit olması gerekir. Yani ihtikafı camide veya mescitte yapması gerekir. Cuma namazının kılındığı bir camide itikafa girmek daha efdaldir.

3- Az da olsa camide bir miktar kalmak. Camide oturmasa da ayakta kalmak veya dolaşmak da kafidir.

Namaz için camiye giren birisi Cami girişinde itilaf niyetini getirip camide namazını kılarsa bu sünneti yerine getirmiş olur. İtikaf esnasında koku sürmesi güzel elbise giymesi ve oruçlu olması sıkıntı değildir.

İtikaf olan bir kimsenin; camide mübah söz söylemesi, uyuması ve uzanması da caizdir. Özellikle Ramazan’ın son 10 gününü camide ihtikafa girmek müekket sünnetin vacibe yakın olan bir sevabı vardır.