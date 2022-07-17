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17 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Kadınlar ve ibadet

Fatih Yokuş
17 Temmuz 2022, Pazar
Kadınlar da erkeler gibi Allah’ın bir kuludur. İnsan nüfusunun yüzde ellisini teşkil ederler. Onlara da namaz farzdır. Evlerinde namaz kılmaları daha efdal görülse de camiye gitmelerine engel değildir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “Kadınlarınız gece mescide çıkmak için sizlerden izin istediklerinde onlara izin verin” (Muslim) ve “Kadınların mescitlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır” (Müslim, Salat) buyurmuştur. 

Müezzin; “namaza, namaza” ve “Kurtuluşa kurtuluşa” diye ezan okurken kadın erkek ayırımı yapmamakta herkesi camiiye davet etmektedir. Davetine icabet eden beyler için durum iyi iken; bayanlar ise camiye geldiklerinde hayal kırıklığına uğramakta, namaz kılacak yer bulmada zorluk çekmekte veya uygun olmayan bir yerde namaz kılmak zorunda kalmaktalar. 

Geçenlerde iki bayanın namaz kılmak için camide yer aradığını ve uygun bir yer bulamadıklarını ve sitem ettiklerini gördüm. Onları anlamaya sorunlarını dinlemeye başladım. Birisi “Biz de namaz kılmak istiyoruz. Camide ya yer yok ya da kuytu yerlerde, temiz olmayan ortamlarda namaz kılmaya zorlanıyoruz” dediler.

Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizattihi inşa ettiği “Mescidi Nebevi”de bayanlar rahatlıkla namaz kılabilmekte. Eşimiz, annemiz, bacınız, teyzemiz, halamız ve ablamız olan bayanların koca camilerde, rahat ve temiz bir mekanda namaz kılma imkanının olmayışı ne acı bir durum.

Avizelere, çinilere, minarelere, ayet ve hat süslemelerine harcanan para ile bayanların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak, kendini güven içinde ve ikinci evi gibi his edecek bölümlere harcansa daha iyi olmaz mı?

“Kendi nefsimize istediğimizi MÜSLÜMAN kardeşimize isteme...” şiarina sahip bir dinin mensupları olarak camilerimizde bayanlara uygun bir yer yapma gayreti içinde olalım.

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