“Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş” olan Ramazan ayı hoş geldi. Mükafatın bol, tövbelerin kabul ve ibadetlerin makbul olduğu müstesna bir aydır Ramazan ayı.

Diğer zamanlarda yapılan ibadetlere mükafat olarak bire 10, 70, 700 verilirken bu ay müstesnadır. Çünkü bu ay Allah’ın ayıdır. Mükafatın takdir ve miktardır O’na aittir. Kim bilir belki bir sonraki Ramazan’a ulaşmayabiliriz. Onun için bu aya özgü teravihlerimizi kılmayı ihmal etmeyelim. Orucunu bil hakkı ile tutalım. Bu aya özgü fitir sadakamızı verelim yine imkânlar dahilinde mukabele yani Kur’an’ı karşılıklı okumaya özen gösterelim.

Bu aylar fırsat aylarıdır. Günahlardan kurtulma ayıdır Allah’ın rızasını kazanma ayıdır. Özellikle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içerisindedir. Teravihlerimizi düzgün ve fire vermeden Ramazan’ın tamamında kılarsak Kadir Gecesini yakalayacağımız bir aydır.

Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır şeytanlar kösteklenir.” (Buhari Müslim)

“Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki; Adem oğlunun her ameli kendisindedir yalnız oruç müstesna O benim içindir onun mükafatını ben vereceğim.” (Buhari Müslim)

“Adem oğlunun her ameli kat ve kat verilir. Bir hasene 10 mislinden 700’e kadar mükafatlandırılır. Yalnız oruç müstesna. Zira yemesini, içmesini, nefsi arzularını, sırf benim için terk etti. Oruçlu için iki Sevinç vardır. Biri iftar ettiği diğeri, de Allah’a kavuştuğu andır. Ağzının kokusu da Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur.”(Müslim)

Bediüzzaman, “İste Ramazan-ı şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakk’ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem Hayat-i şahsiyetine, hem nefsin terbiyesine, hem niâm-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri vardır” der. (Mektubat)

Ramazan ayında; orucumuzu hakkı ile tutmak, Kur’an’ı mukabele ile okumak, teravih namazımızı eksiksiz tamamlamak ve fitir sadakasını zamanında vermek gerekir. İftarımızı acele ile açarken; sahur vaktin de yemeyi geciktirmeye çalışalım. Yine bu ayda; sadakaları bolca vermek, ihsanda bulunmak, insanları iftara davet etmek, salat ve selam getirmek, tövbe ve istiğfar etmek gerekir.

Gönül kırmayalım. Gönlü kırık olanların gönlünü alalım. Anne-babamıza ikramda bulunalım onların, hayır dualarını alalım. Özellikle deprem nedeniyle zor durumda olanlara imkanlarımızı zorlayarak yardım etmeye çalışalım.