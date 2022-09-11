Nostalji, geçmişe duylulan özlem, geçmişi yaşama veya geçmişi taze tutmak olarak tanımlanabilir.

Zaman zaman sanatçıların nostaljik eserlere ilgi duymaları ve bu eserlerin toplumda ilgi görmeleri geçmişe olan özlemin dışa yansımasıdır. Bizimki bunlardan farklı olarak, yokluğun ve çaresizliğin dayattığı zoraki nostaljidir.

Sebebine gelince; “ev fiyatları, kiralar, elektirik, ulaşım ve daha nice temel ihtiyaçlardaki artışlar.” Denilebilir ki “ne alaka?”

Çünkü; ev yapmak veya almak, bir çoğumuzun imkanlarını zorlar. Hatta bazılarımız için ise imkansızdır. Köye gitmek, orada yaşamak da çok zor olmuş. O zaman geriye tek çare var. O da; teknolojinin olmadığı günler gibi yaşamayı tercih etmek.

Bir köy veya yerleşim yerimiz varsa oraya gitmeye çalışalım. Akraba ziyaretini yaptıktan ve dinledikten sonra bize ait (varsa) araziye gidip inşa edeceğimiz evin planını kuralım. Üreteceğimiz kerpiç veya taşlardan evimizi yaparsak maliyet düşer. Elektirik veya gaz yağı kullanmaz, gün ışığından azami yararlanırsak sağlığımız ve cüzdanımız için çok iyi olur.

Varsın musluk suyumuz akmasın, dereden veya kuyudan kovalarla taşır getiririz. Hamurumuzu yapar kendi ekmeğimizi kendimiz pişiririz.

TV, bilgisayar, telefon ve tablet olmaması canımızı sıkmasın.

Nostalji dedik ya. İşte nostaljinin en üst sınırı.

Geçmişe özlem olmasa da imkân ve şartlar galiba bizi nostaljiye mecbur bırakacak.

