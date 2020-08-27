"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ölüm ve sonrası

Fatih Yokuş
27 Ağustos 2020, Perşembe
Muvakkaten iskân edildiğimiz ve imtihan olacağımız dünya; mükâfat değil çalışma yeridir.

İçindeki nimetler ise Allah’ın bizlere ikramıdır. Dostun dosta (ehli iman olanlar) kavuştuğu, ebedî saadetin yaşanacağı yer ise ahiret yurdu ve Cennettir. 

Dünyaya gelirken kendimizle hiçbir şey getirmediğimiz gibi giderken de kendimizle bir şey götürecek değiliz. Dünya bir han; gidenler (ölüm) olacak ki gelenlere yol açılsın. Gelenler bitti mi, gitmesi gerekenler de gitti mi dünyada insan nesli kalmayacak ve kıyamet kopacaktır. 

Her canlı gibi biz de sıramız geldiğinde, zamanımız dolduğunda ölüm şerbetini tadacak, fani dünyadan ebedî olan ahiret yurduna gidenlerden olacağız. Ölüm; kaçanın kurtulamadığı, tedbir alanın çare bulamadığı, zengin, fakir, makam, hasta, yaşlı, genç, ihtiyar… Ayırımı yapılmadığı kaçınılmaz bir olaydır. 

Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: “Hocam nereden geliyorsun?” Hoca “Cehennemden” diye cevap vermiş. Oradakiler “Hocam Cehennemde ne işin vardı?” Hoca “Ateş almaya gittim.” Onlar “Ateşi getirebildin mi?” Hoca, “Hayır herkes ateşini dünyaya getirmişti.” 

Cennetin de, Cehennemin de kazanıldığı yer dünya yurdudur. Ona göre davranmak ve yaşamak gerekir. Biz başıboş değiliz. Hareket, söz ve düşüncemizi kayıt altına alan Allah’ın iki meleği var ve sürekli izlenmekteyiz. 

Ölüm yok olma değil; başka âleme gitmektir. Bu âlem; ehl-i iman için ebedî kurtuluş, günahkârların cezasını çekeceği hapishane veya imansızların ebedî kalacakları Cehennem yani idam yeridir. 

Kabir dünya için son çıkış kapısı iken ahiret yurdu içinde giriş kapısı ve ilk sorgunun yapıldığı yerdir. Buradan selâmetle geçtik mi gerisi çorap söküğü gibi kolay ve basittir. 

Dünyayla irtibatımız ölüm ile kesilir. Akrabamız, malımız, makamımız, dost ve ahbabımız kabir kapısına kadar bizimle gelir.  

Kabirde amelimizle baş başa kalırız. Orası bizim için ya Cennet bahçelerinden bir bahçe ya da Cehennem çukurlarından bir çukur oluverir. Kabirleri ve mezarlıkları sık sık ziyaret etmek lâzım. Dünya lezzetinin ağızdan gitmesine vesile olan ölümü her dem zihnimizde taze tutmak ve hatırlamak gerekir. 

Kişinin “Günümüzü gün etme”, “felekten gün çalma” gibi düşündüğü bir yaşama tarzı yoktur. Dünyanın lezzeti geçici ve zevalinden sonra elemi vardır. İhtiyar olma, hastalık, imkânsızlıklar, sınırsız istek ve arzulara karşı sınırlı imkânlara sahip olma, tatmin edilen arzu ve isteklerin yerine yeni arzu ve istekler iman çerçevesinde değerlendirilmez ise sıkıntıların kaynağı olur. 

Helâl dairesinde yaşamak; keyfe kâfi geldiğinden hayatımıza mana katar. Nefsin, şeytanın, kibrin ve gururun esiri olmaktan bizi kurtarır. Berzah âleminde başlayan yolculuğumuz, babamızın sırtına oradan anne rahmine, oradan da dünyaya gelişimiz, ölüm ve kabir hayatıyla devam etmektedir. 

Bu yolculuğun dünya durağında Allah; bize hakkı hak bilip hakka tabi olmayı ve batılı batıl bilip batıldan uzak durmayı nasip etsin. Kabir bizlere Cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Selâm ve duâ ile. 

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizlik herkesi yakar

    Medya artık hak arama zemini değil

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor

    Filistin meselesi en temel mesele

    Suriye’nin yetimleri

    Gözleri büyüklerden çok KOBİ’lerde

    Öteki biz miyiz, yoksa sen mi?

    Süper Lig'de yeni sezonunun fikstürü çekildi

    Miçotakis: İyon Denizi'ndeki kara sularımızı 12 deniz miline çıkaracağız

    Koca: Bugün 100 binden fazla test yaptık

    Benzine bir zam daha

    Şehit Bilal Yılmaz ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kısıtlamalar yeniden gündemde

    Polisin vurduğu siyahi felçli kaldı

    Şehir otelleri hâlâ sessiz

    NATO'dan Doğu Akdeniz'de 'diyalog' çağrısı

    Bosna Kasabı lakaplı Mladic'in temyiz duruşması bugün sona eriyor

    ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

    AB savunma bakanları Berlin'de toplandı

    İzmir'de düğünlere saat sınırlaması

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda - 2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müjdelere herkesin sevinebilmesi için
    Genel

    Adaletsizlik herkesi yakar
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman nuruyla bak!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sen kimsin?”
    Genel

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor
    Faruk ÇAKIR

    Endonezya’dan gelen mesaj
    Halil ELİTOK

    Kutsi hâdiselerin yıl dönümü Aşure Günü - 2
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderi tartışmak doğru mudur?
    Genel

    Filistin meselesi en temel mesele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.