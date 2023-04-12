Ramazan ve fazileti

Urfa imam hatip lisesini okuyup vakıflar yurdunda kaldığım dönemler idi.

Yurdumuz Balıklıgöl’de, ve avlusunda cami vardı. Her Ramazan geldiğinde caminin imamı hutbesinde “Recep, Şaban ve hoş geldin Ramazan” sözleriyle bizlere ve cemaate Ramazan orucunu hatırlatırdı. Bunca yıl geçmesine rağmen her Ramazan geldiğinde o hocamızı rahmetle anar, hayalen o camiye giderim.

Recep, Şaban derken bize, tüm İslam alemine, insanlığa barış huzur ve rahmet getirmesi dileğiyle bize de hoş geldin Ramazan diyoruz. Ramazan; nefsin terbiye edilmesi, fakirin, işsizin, kimsesizin ve bıçarelerin halinden anlamanın, suyun, kuru ekmeğin kadrinin bilindiği bir aydır. Bu ay kişinin kendi nefsini hesaba çektiği, komşu ilişkilerini, akraba bağlarını güçlendirdiği bir ay olmalıdır.

Yine hoş geldin, safa getirdin, bizlerin uyanmamıza, birlik ve beraberliğimize vesile olması dileğiyle tekrar hoş geldin diyoruz. Şeytanlar bağlanırken, bizlerde dilimizle, halımızla, malımızla, davranışımızla, kalp kırmadan, gönül kazanmalıyız. İbadetler Allah’n rızasını kazanmak için yapılır. Yanı Allah emretmiş, Peygamberi yapmış, sahabeleri uymuş ve mezhep imamlarının bizlere anlattığı biçimde gücümüz nisbetinde bizler de yerine getiririz. Bunun dışındakiler makbul olmadığı gibi kıymeti de yoktur.

İbadetin gayesi Allah’ın rızası olmalı. Onun için ibadetleri “Allah emir etmişse” yapmak en doğru olanıdır.

Ramazan, şeytanların bağlandığı, Allah’ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir aydır. Bu ayın önemini anlayan manasına uygun ibadet yapanların af olunduğu bir aydır. Ramazan; insanın kendini bilme, yaratanını tanıma, fakiri, yoksulu ve aç olanı anlama ayıdır. Bu ayın bir başka güzelliği de bu aya mahsus yatsı namazından sonra kılınan teravih namazıdır.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “Kim Ramazan namazını (Teravih) inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. (Müslim)

Orucun değil Ramazan ayına özel bir namaz olan teravih, mezheplerin ittifaki ile sünnet-i müekkede bir ibadettir. Camide ve cemaatle kılınması da sünnettir.