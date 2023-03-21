Vakıflara düşen vazife

Darda kalmış, yardıma muhtaç olanlara karşılıksız yardım etmek milletimizin genlerinde vardır. Tarih boyunca oluşan felaketlere karşı; maddi ve manevi destek olma bu necip milletin güzel özelliklerindendir.

Özellikle İslam’la müşerreflenen bu millet; oluşturdukları vakıf ve dernekler aracılığıyla herkese yardım elini uzatmayı görev kabul etmiştir.

Cumhuriyet dönemine kadar etkin olan vakıflar “Sebil” ve “Fi sebilillah” olarak yani karşılıksız ve Allah rızası için varlığını sürdürmüşlerdir. Bekar, yetim, yol, medrese... Hatta hayvanlar için yüzlerce vakıf kurulmuş kimsesizlerin kimsesi, bı çarelerin çaresi ve takatsızlerin takati olunmuştur.

Vakıflar, devlete yük olmamış, aksine oluşabilecek sıkıntılara derman olmuştur. Ne yazık ki vakıfların kurumsallaşması, devletin denetim ve gözetimi altlarına alınması iyi niyetli olsa da bazı sıkıntıların oluşması da kaçınılmaz olmuş.

Kızılay’ın tartışma konusu ve eleştirilerin odağında olması düşündürücü ve üzücüdür. Ülkemiz; asrın felaketini yaşadı. Bu felakete karşı millet yek vücut oldu. İmkanlar seferber edildi.

Gelen yardımlar bazı bölgelerde ihtiyaç fazlası olurken; bazı bölgelerde de ihtiyacı karşılamada yetersiz olması bir eksiklik idi.

Olması gereken bu kurumlar yeniden yapılanmaya gidilmelidir. Özellikle birden fazla yerde maaş alanlar tasfiye edilmelidir. Dost ahbap ilişkisine son verilmelidir. Yardım kuruluşları olan kurumlar gönüllüler tarafından yönetilmesi ve devletin sıkı denetim altında olmasıdir.

Yine var olan cami ve okullar, olağanüstü durumlarda etkin kullanılması ve deprem gibi büyük afetlerde gönüllü gibi görev yapmalarıdır.